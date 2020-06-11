AMBALAJ DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ - Son Dakika

AMBALAJ DEPOSUNDA YANGIN PANİĞİ
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHAAtaşehir'de bulunan bir ambalaj deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Haber-Kamera Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Ataşehir'de bulunan bir ambalaj deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alevleri kısa sürede söndürürken mahalleli sokağa döküldü.
Yangın, saat 21.00 sıralarında Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi G85 Sokak üzerinde ambalaj deposu olarak kullanılan bir binada çıktı. Binadan çıkan alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yangına ilk müdahaleyi mahalle sakinleri yaptı. Park halindeki araçların üzerine çıkan vatandaşlar alevleri söndürmeye çalıştı. Yangın nedeniyle mahalleli sokağa döküldü. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken binada hasar oluştu. Binanın alevli bir şekilde yanması ve vatandaşların müdahalesi cep telefonu kameralarına yansıdı. Yangına müdahale eden bir mahalle sakini, 'Bir anda alevler yükselmeye başladı. Biz de komşu olarak alevleri gördük. Daha sonra araçların üzerine çıkarak hortum çektik. Kovalarla müdahale ettik. Aracı söndürdük ama diğer tarafa itfaiye geldi yetişti. Dedi.
Haber Yayın Tarihi: 11.06.2020 10:22 Kaynak: DHA
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