Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Sarıbekir: "Ambalajlı gıda hayat kurtarır" - Son Dakika

Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Sarıbekir: "Ambalajlı gıda hayat kurtarır"

15.10.2020 12:27
Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Sarıbekir:

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, "Küresel salgın bizlere ambalajlı gıdanın önemini bir kez daha hatırlattı.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, "Küresel salgın bizlere ambalajlı gıdanın önemini bir kez daha hatırlattı. İsrafın önüne geçmek için de ciddi önlemler alınması gerekiyor. Ambalajlı gıdaların tercih edilmesi bu noktada kritik etkenlerden biri." ifadelerini kullandı.

ASD'den yapılan açıklamada, 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle ambalaj kullanımının önemine ve hijyenin insan sağlığındaki kritik rolüne vurgu yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Sarıbekir, küresel salgının ambalajlı gıdanın önemini bir kez daha hatırlattığını belirterek, "İsrafın önüne geçmek için de ciddi önlemler alınması gerekiyor. Ambalajlı gıdaların tercih edilmesi bu noktada kritik etkenlerden biri." değerlendirmesinde bulundu.

Sarıbekir, hijyenin bu dönemde en etkili korunma yöntemi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ambalaj, içine konulan gıdaların üretildikleri koşullarda bozulmadan en ekonomik ve güvenilir biçimde tüketiciye ulaştırılmasını ve tanıtılmasını sağlayan bir ürün. Gıda ambalajının temel amacı gıdaların raf ömrünü uzatmak, uygun koşullarda depolanmasını sağlamak ve gıdaları tüketiciye ulaşıncaya dek diğer bulaşanlardan korumak, gıda bozulmaları ve kalite kayıplarını en aza indirmek. Ambalajlar ekmek, süt, peynir, bakliyat ve sebze-meyve gibi günlük ihtiyacımız olan gıdaları korurken aynı zamanda sağlığımızı da koruyor. Çünkü açıkta, ambalajsız şekilde satılan gıdalar bakteri ve çürümeye karşı savunmasız, hızla bozuluyor ve sağlığı tehdit ediyor. Üstelik bu tür gıdaların menşei takip edilemiyor, raf ömrü de güvenilir olmuyor. Koronavirüsle sarsılan dünyada insan sağlığı için ambalajlı gıda olmazsa olmaz niteliğinde."

"İsrafın önüne geçmeliyiz"

Gelişmiş ülkelerde ambalajsız ürün bulmanın neredeyse mümkün olmadığını belirten Sarıbekir, "Hijyen dışında israfın önlenmesi açısından da bütün gıda maddelerinin mutlaka ambalajlı satılması gerekiyor. Ambalaj bu kadar önemliyken ülkemizde hala pek çok gıda maddesi ambalajsız satılıyor. Türkiye'de israf edilen gıda miktarının yılda 26 milyon ton, 214 milyar lira ve her gün 4,9 milyon, yılda ise toplam 1,7 milyar adet ekmeğin çöpe gittiği biliniyor." ifadelerini kullandı.

Bu durumun, hem bireysel ekonomiye hem de ülke ekonomisine zarar veren büyük bir kayıp olduğuna işaret eden Sarıbekir, "Türkiye'nin en büyük sorunlarından olan israfın önüne geçmek için ciddi önlemler alınması gerekiyor. Ambalajlı gıdaları kullanıp, gıdanın ömrünü uzatmak bu önlemlerden sadece biri. Daha yaşanılabilir bir dünya için herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Ambalajlı ürünleri tercih ederek sağlığımızı koruyabilir, israfı önleyebilir ve geleceğimizi kurtarabiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Geçen yılın ihracatı 4,7 milyar dolar

Geçen yılı 4,7 milyar dolar ihracatla kapatan ambalaj sektörü, Türkiye'nin toplam ihracatına katkı sunmanın yanında ambalajın insan sağlığı, hijyen ve israfı önlemesi konularında farkındalık yaratmayı hedefliyor.

ASD, 16 Ekim Dünya Gıda Günü nedeniyle ambalaj kullanımının önemine vurgu yaparken, gıda tüketimi alışkanlıkları hakkında halkı bilinçlendirmek amacıyla dünya genelinde çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Gıda Günü'nde ambalajın insan sağlığı ve hijyen konularındaki rolü ve ekonomiye sağladığı katma değerin altını çiziyor.

Dünya Gıda Günü, Türkiye, 16 ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ambalaj Sanayicileri Derneği Başkanı Sarıbekir: 'Ambalajlı gıda hayat kurtarır' - Son Dakika Ekonomi

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