Ambalaj Sanayicileri Derneği : Türkiye Çevre Ajansı çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlayacak - Son Dakika

Ambalaj Sanayicileri Derneği : Türkiye Çevre Ajansı çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlayacak

12.01.2021 13:09
Ambalaj Sanayicileri Derneği : Türkiye Çevre Ajansı çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlayacak, System.String[]

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, Türkiye Çevre Ajansı'nın çevre kirliliğinin önlenmesine, yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlayacağını bildirdi.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, Türkiye Çevre Ajansı'nın çevre kirliliğinin önlenmesine, yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlayacağını bildirdi.

Sarıbekir, Türkiye Çevre Ajansı'nın kurulmasıyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, ambalaj sektörünün bu ve benzeri çalışmaların arkasında olacağını kaydederek, ajansın Türkiye'ye ciddi katkı sunacağını kaydetti.

Türkiye Çevre Ajansı'nın çevre kirliliğinin önlenmesine, yeşil alanların korunmasına, iyileştirilmesine ve geliştirilmesine katkı sağlayacağını aktaran Sarıbekir, "Ajans, döngüsel Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda kaynak verimliliğini artırmak ile ulusal ölçekte depozito yönetim sistemi kurulmasına, işletilmesine, izlenmesine ve denetimine yönelik faaliyetlerde yardımcı olacak." ifadelerini kullandı.

Sektörü daha da ileriye götürmek için tüm güçleriyle bu çalışmaya devam edeceklerini anlatan Sarıbekir, şu açıklamalarda bulundu:

"Belirsizliğin ve riskin arttığı salgın gibi dönemlerde bile sürdürülebilir bir çevre için gerekli hazırlıkları yapan ülkeler, uluslararası alanda da güvenilirliklerini sağlamlaştırıyor. Bütün dünya salgınla mücadele ederken iklim değişikliği sorunu da etkisini artırıyor. AB de 2050'de iklim nötr hedefi çerçevesinde Yeşil Mutabakatı (Green Deal) kademeli olarak hayata geçirmeyi hedefliyor.

Sanayilerimizin karbonsuz ekonomiye geçiş sürecinde, kurulması planlanan Türkiye Çevre Ajansı'nın çalışmalarının katkıda bulunacağına ve Avrupa'ya yönelik faaliyetlerimize de fayda sağlayacağına inanıyorum."

Türkiye, Ekonomi, Ajans, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ambalaj Sanayicileri Derneği : Türkiye Çevre Ajansı çevre kirliliğinin önlenmesine katkı sağlayacak - Son Dakika Ekonomi


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