Ambalaj sanayicisinin hedefi 10 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika

Ambalaj sanayicisinin hedefi 10 milyar dolarlık ihracat

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, geçtiğimiz yılı 4,7 milyar dolar ihracatla kapattıklarını kaydederek, "1,8 milyar dolar cari fazla veren bir sektörüz. 23 milyar dolar satış hacmimiz bulunuyor.

Ambalaj sanayicisinin hedefi 10 milyar dolarlık ihracat, System.String[]

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, geçtiğimiz yılı 4,7 milyar dolar ihracatla kapattıklarını kaydederek, "1,8 milyar dolar cari fazla veren bir sektörüz. 23 milyar dolar satış hacmimiz bulunuyor. 100 bin kişiye istihdam sağlayan bir sektör olarak ihracatta 10 milyar dolara yükselme hedefimiz var." ifadelerini kullandı.

ASD'den yapılan açıklamaya göre, ambalaj sektörü profesyonelleri Ambalaj Sanayicileri Derneği'nin (ASD) düzenlediği Ambalaj Sektörü İçin Pandemi Sonrası Ekonomi ve Psikolojik Dünyamız başlıklı webinarda buluştu. ASD Başkanı Zeki Sarıbekir'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen ve 315 kişinin kayıt olduğu etkinliğe ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin ile psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş konuşmacı olarak katıldı.

ASD Başkanı Sarıbekir, burada yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yılı 4,7 milyar dolar ihracatla kapattıklarını kaydederek, "1,8 milyar dolar cari fazla veren bir sektörüz. 23 milyar dolar satış hacmimiz bulunuyor. 100 bin kişiye istihdam sağlayan bir sektör olarak ihracatta 10 milyar dolara yükselme hedefimiz var. Ticaret hacmi hedefimiz ise 30 milyar dolar. Bunu başaracak güce ve potansiyele sahibiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de kişi başı ambalaj tüketiminin 250-260 dolar civarında olduğunu, bu oranın Avrupa'da 400, ABD'de 500, Japonya'da ise 550 dolar seviyelerinde bulunduğunu kaydeden Sarıbekir, şöyle devam etti:

"Ülkelerin ambalaj tüketimi gelişmişliğin sembolü. Pandemi sürecinde gıdaların güvenliğini sağladık. Tedarik zincirini aksatmadık. Birçok ülkede ambalaj sıkıntısı oldu. Ama Türkiye'de tüketiciler ürüne anında ulaşılabildi. Ambalaj denince akla sadece gıda, hijyen ve temizlik sektörleri gelmemeli. Endüstriyel ve tekstil alanlarında da ciddi oranda ambalaj kullanımı var."

"E-ticarete uyum sağlayanlar ayakta kalacak"

Sarıbekir, küresel salgının özellikle sosyal ve ticari hayatta birçok şeyi değiştirdiğini vurgulayarak, "Hem doğada hem ekonomide değişiklikler oluyor. Bu değişime uyum sağlamamız şart. İhracat yapanlar ve e-ticarete uyum sağlayanlar ayakta kalacak. Ambalaj ve lojistik gelecekte çok daha önemli hale gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin de ilk çeyrek büyüme rakamlarının geçtiğimiz yıla oranla iyi geldiğini hatırlatarak, "Sanayinin daha öne çıkarıldığı bir ekonomi gerekiyor. Bu bağlamda son dönemde sanayiciye yakın gelen yaklaşımlar var. Çarklar yavaş yavaş dönmeye başlıyor. Dünya pandemiden önce de dikensiz gül bahçesi değildi. Dünya genelinde korkunç bir borç sorunu var. Bu borçlar ödenebilecek gibi değil. Dijitalleşmeden sonra bazı işler yok olacak." ifadelerini kullandı.

Psikolog Prof. Dr. Acar Baltaş ise salgın sonrasında evden çalışma sisteminin gerçek anlamda bir tercih olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"İçinden geçtiğimiz süreç gerçek anlamda bir kriz. Dünya ekonomisi daha önce birdenbire durmadı. Bu süreçleri ülke olarak geride bırakırız. Ancak o kadar kolay olmayacak. Evden çalışmak bir seçenek olacak. Birçok açıdan hem çalışana hem de işverene fayda sağlayacak. Kadın istihdamı artacak. Dernekler arasında eğitim seviyesi açısından, kullandığı teknolojiden dolayı en iyi derneklerden biri ASD diyebilirim. Sizin liderliğiniz etkileşimde olduğunuz diğer sektörleri de etkileyecek. Ambalaj sosyal sorumluluk taşıyor. Halk sağlığına uygun ambalajlar üretmek bambaşka ufuklar açacak."

Emre Alkin, Ekonomi, İhracat, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 12:33 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ambalaj sanayicisinin hedefi 10 milyar dolarlık ihracat - Son Dakika Ekonomi

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