Son Dakika Haberleri: Ambalaj sektöründen cari açığa 1.3 milyar dolarlık katkı

Ambalaj sektöründen cari açığa 1.3 milyar dolarlık katkı

2 saat önce

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün geçtiğimiz yıl 1 milyar 320 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiğine dikkat çekerek, cari açığa yaptıkları pozitif katkının arttığını söyledi.

Ambalaj sektöründen cari açığa 1.3 milyar dolarlık katkı, System.String[]
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün geçtiğimiz yıl 1 milyar 320 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiğine dikkat çekerek, cari açığa yaptıkları pozitif katkının arttığını söyledi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:39 

Ekonomi
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