Ambalaj sektöründen cari açığa 1.3 milyar dolarlık katkı
2 saat önce
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün geçtiğimiz yıl 1 milyar 320 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiğine dikkat çekerek, cari açığa yaptıkları pozitif katkının arttığını söyledi.
Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, sektörün geçtiğimiz yıl 1 milyar 320 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiğine dikkat çekerek, cari açığa yaptıkları pozitif katkının arttığını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:39
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