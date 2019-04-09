Ambalaj Sektöründen Cari Açığa 1 Milyar 320 Milyon Dolarlık Katkı

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sektörünün geçtiğimiz yıl 1 milyar 320 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiğini belirtti.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj sektörünün geçtiğimiz yıl 1 milyar 320 milyon dolar dış ticaret fazlası verdiğini belirtti.



ASD'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sarıbekir, cari açığa yaptıkları pozitif katkının arttığını kaydetti.



Sarıbekir, Türkiye'nin ambalaj sektöründe bölgenin en güçlü ülkelerinden biri olduğunu, özellikle lojistik yönünden büyük avantaja sahip bulunduğunu belirtti.



Türkiye'den Avrupa'nın ve Ortadoğu'nun büyük bölümüne tırlarla 1-1,5 günde teslimat yapılabildiğini kaydeden Sarıbekir, ayrıca fiyat kalite dengesi olarak Türkiye'nin son dönemde öne çıktığını kaydetti.



İngiltere ve İtalya başta olmak üzere Avrupa'ya yapılan ihracatın giderek arttığını ve Türkiye'nin pozisyonunu güçlendirdiğini kaydeden Sarıbekir, toplamda 180 ülkeye ihracat yapıldığının altını çizdi.



İhracattaki gelişme kadar ithalatın gerilemesinin de sektör açısından çok önemli bir gelişme olduğunu kaydeden Sarıbekir, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Geçtiğimiz yıl bir taraftan ihracatımızı artırdık, diğer yandan ise ithalatı düşürdük. 2017 yılında 787,1 milyon dolar seviyesinde olan sektörel dış ticaret fazlası geçtiğimiz yıl yüzde 67,9 artışla 1,32 milyar dolara yükseldi. Böylece cari açığa yaptığımız pozitif katkıyı da artırmış olduk. Ambalaj sektörü olarak her geçen gün daha çok ihracat yapmak ve Türkiye'de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmek amacıyla çalışmaya devam edeceğiz."



Geçen yıl toplam ambalaj ihracatı 2 milyon 325 bin ton oldu



Türk ambalaj sanayisi ihracattaki büyümesini sürdürüyor. Sektörün 2018 yılı toplam ihracatı bir önceki yıla göre miktar olarak yüzde 9, değer olarak ise yüzde 11 artış gösterdi.



Ambalaj Sanayicileri Derneği, 2018 İthalat & İhracat Raporunda 2017 yılında 2 milyon 125 bin ton olan toplam ambalaj ihracatı 2018'de yüzde 9'luk artışla 2 milyon 325 bin ton olarak gerçekleşti.



Değer olarak bakıldığında ise yıllık ihracat yüzde 11 artışla 4,15 milyar dolardan 4,6 milyar dolara çıktı. Aynı şekilde geçen yıl ton başına ihracat 1951 dolardan 1980 dolara yükseldi.



Toplam içerisindeki dağılıma bakıldığında plastik ambalaj ihracatı 2,99 milyar dolar ve yüzde 65'lik payla en çok ihracatı gerçekleştirilen ambalaj türü oldu. Onu 1,1 milyar dolar ve yüzde 24 payla kağıt ve karton ambalaj ihracatı takip ederken, metal ambalajda 380,5 milyon dolar, cam ambalajda 80,1 milyon dolar, ahşap ambalajda 30,9 milyon dolar, diğer torba ve çuval toplamında da 11,5 milyon dolarlık ihracat yapıldı.



Ambalaj sektörü geçen yıl en çok ihracatı 356 milyon dolarla İngiltere'ye gerçekleştirdi. Bu ülkeye yapılan ihracat yüzde 35 artış gösterirken, İngiltere'nin hemen arkasında ise yüzde 10'luk değer artışı ve 355,7 milyon dolarlık ihracat rakamı ile Almanya yer aldı.



Bu iki ülkeyi 296,9 milyon dolarla Irak, 210,7 milyon dolarla İtalya ve 196 milyon dolarla İsrail takip etti. En çok ihracat yaptığımız 10 ülke sıralamasına bu ülkelerin ardından Fransa, İran, ABD, Hollanda ve Mısır girdi.



İthalat tarafına bakıldığında ise sektörün dışa bağımlılığında azalma olduğu görüldü. Ambalaj sektörü ithalatı geçtiğimiz yıl miktar olarak yüzde 4 azalışla 1,7 milyon tona, değer olarak da yüzde 2 düşüşle 3,28 milyar dolara geriledi. Almanya, Çin, İtalya, ABD ve Fransa en çok ambalaj ithalatı yapılan ülkeler olarak öne çıktı.

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