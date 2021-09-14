Üye Girişi
Ambalaj sektöründen İzmir'e 300 milyon liralık yatırım - Son Dakika

Ambalaj sektöründen İzmir'e 300 milyon liralık yatırım

14.09.2021 10:10
Ambalaj sektöründen İzmir'e 300 milyon liralık yatırım, System.String[]

FİTPAK Ambalaj ve Kimya Sanayi, Manisa OSB'den sonra 2'nci tesisini Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 300 milyon liralık yatırımla kuracağını duyurdu.

FİTPAK Ambalaj ve Kimya Sanayi, Manisa OSB'den sonra 2'nci tesisini Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 300 milyon liralık yatırımla kuracağını duyurdu. Şirket, 250 kişinin istihdam edilmesi planlanan fabrikasını 2022 yılının son çeyreğinde devreye alacağını bildirdi. Yeni tesisiyle üretim kapasitesini 3 katına çıkarmayı hedefleyen şirketin ihracat hedefi ise 100 milyon Euro olarak açıklandı.

FİTPAK Ambalaj ve Kimya Sanayi, Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde yapacağı 300 milyon Liralık yatırımla kapasitesini 54 bin tona çıkarmayı hedefliyor.

YENİ YATIRIMLA ÜRÜN KAPASİTESİ 54 BİN TONA ÇIKACAK

2022 yılının son çeyreğinde açılacak olan tesisle ilgili açıklamada bulunan FİTPAK Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait TÜREK, "FİTPAK Ambalaj ve Kimya Sanayi, 2012 yılında kuruldu. 10 bin metrekarelik üretim tesisine sahip olan FİTPAK, et, balık, süt ürünleri gibi raf ömürleri kısa ürünler ile kurutulmuş, toz ve salamuralı ürünler için bariyer özellikli ambalajlar üretiyor. 10 bin metrekarelik üretim alanında, 150 personeli ile faaliyet gösteren şirketimiz, ileri teknolojiyle yüksek bariyer özellikli filmlerin üretimini gerçekleştiriyor. Mevcut tesiste yıllık 18 bin ton ürün kapasitesiyle çalışıyoruz. Yapacağımız yeni yatırımla bu rakam 54 bin tona çıkacak" dedi.

FİTPAK'ın yeni üretim tesisinin yaklaşık 17 bin 500 metrekare kapalı alanı olmak üzere 20 bin metrekarelik alan üzerinde inşa edileceğini söyleyen TÜREK, "Bugün Avrupa, ABD, Ortadoğu ve Afrika'da 34 ülkeye ihracat yapan gerçekleştiriyoruz. Yeni tesis ile ihracat hedeflerini 100 milyon Euro'ya çıkartmayı planlıyoruz" diye konuştu.

"ÜRETİM KAPASİTESİNİ ÜÇE KATLAYACAK"

İkinci tesislerinin temel atma töreninde konuşan FİTPAK Ambalaj Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Sait TÜREK, ürünlerinin ihracat konusunda stratejik bir önemi olduğunu vurguladı. TÜREK, konuşmasına şöyle devam etti:

"İlk günümüzden bu yana, high barrier özellikli ambalajlar üretiyoruz. Ürünlerimiz, gıdalara koruyucu katkı malzemesi konulmasına gerek kalmadan, raf ömrünü uzatması, bozulma kaynaklı israf ve firenin önüne geçmesi, böylece hem toplum sağlığının temini hem de ülkemizde üretilen ürünlerin uzak mesafelere ihracatını kolaylaştırması nedeniyle stratejik önem taşıyor."

Katma değeri yüksek ürünleriyle ambalaj sektörüne yön vererek hız kesmeden büyümeye devam edeceklerini de sözlerine ekleyen TÜREK, "Tesisimizin başta Ege Bölgesi olmak u¨zere tüm u¨lkemize hayırlı olmasını diliyorum. Yeni tesisimizle üretim kapasitemizi 3 katına çıkararak, inovatif ürünler geliştirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.


Ambalaj sektöründen İzmir'e 300 milyon liralık yatırım
Ambalaj sektöründen İzmir'e 300 milyon liralık yatırım
Ambalaj sektöründen İzmir'e 300 milyon liralık yatırım

Organize Sanayi Bölgesi, İhracat, Menemen, Manisa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ambalaj sektöründen İzmir'e 300 milyon liralık yatırım - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Balkondaki intihar girişimi görenlere malzeme oldu! Film gibi izleyip video çektiler 11:06 Balkondaki intihar girişimi görenlere malzeme oldu! Film gibi izleyip video çektiler Sebastian Kehl, temsilcimiz Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar 10:57 Sebastian Kehl, temsilcimiz Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar Bilim Kurulu Üyesi Dr. Yavuz'dan, çocuklar arasında sıklıkla görülen Norovirüs hakkında uyarı: Salgına neden olabilir 10:47 Bilim Kurulu Üyesi Dr. Yavuz'dan, çocuklar arasında sıklıkla görülen Norovirüs hakkında uyarı: Salgına neden olabilir
Mansur Yavaş'ın aldığı ödüle laf eden Melih Gökçek'i 2012 yılında yaptığı paylaşım zora soktu 10:38 Mansur Yavaş'ın aldığı ödüle laf eden Melih Gökçek'i 2012 yılında yaptığı paylaşım zora soktu Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı 10:32 Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı Tarım Bakanlığı ve DSİ, 10:26 Tarım Bakanlığı ve DSİ, "yüzer güneş panelleri" projesini gündeme aldı! Yüzde 54 başarı sağlandı
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı 09:45 Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada 08:57 Ücretini alamayan sinirli işçi, iş makinesiyle kamyonları ezdi! Olay anı kamerada

Son Dakika Haberleri
11:00 Litecoin'in ABD perakende devi Walmart ile ortaklık iddiası para piyasalarını altüst etti
10:56 Sebastian Kehl, temsilcimiz Beşiktaş'tan çekiniyor: Bizi kazana atacaklar
10:53 Son dakika: Dolar yeni güne yatay seyirle başladı, 8,43 seviyesinden işlem görüyor
10:47 Bilim Kurulu Üyesi Dr. Yavuz'dan, çocuklar arasında sıklıkla görülen Norovirüs hakkında uyarı: Salgına neden olabilir
10:41 Emre Kılınç'ın gol sevincinde dikkat çeken ayrıntı! Necati Ateş, Terim'e ne söyledi?
10:38 Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi
10:31 Melis Sezen, derin yırtmaçlı elbisesi ile beğeni topladı
10:26 Altın fiyatlarında önemli gün! Yatırımcılar, ABD'nin bugün açıklayacağı tüketici enflasyon verilerine odaklanmış durumda
10:25 Siyah-Beyazlı takım kesenin ağzını açtı! Dortmund maçının primini şaşkınlık yarattı
10:22 Muz ağaçları ile gizlemeye çalışmışlar! Yetiştirilen uyuşturucu madde ekiplerin dikkatinden kaçmadı
6 yıldır Fenerbahçe Beko'da forma giyen Bobby Dixon (Ali Muhammed) ile yollar resmen ayrıldı 6 yıldır Fenerbahçe Beko'da forma giyen Bobby Dixon (Ali Muhammed) ile yollar resmen ayrıldı         
11:06
Litecoin'in ABD perakende devi Walmart ile ortaklık iddiası para piyasalarını altüst etti Litecoin'in ABD perakende devi Walmart ile ortaklık iddiası para piyasalarını altüst etti         
11:00
Son dakika: Dolar yeni güne yatay seyirle başladı, 8,43 seviyesinden işlem görüyor Son dakika: Dolar yeni güne yatay seyirle başladı, 8,43 seviyesinden işlem görüyor         
10:53
Emre Kılınç'ın gol sevincinde dikkat çeken ayrıntı! Necati Ateş, Terim'e ne söyledi? Emre Kılınç'ın gol sevincinde dikkat çeken ayrıntı! Necati Ateş, Terim'e ne söyledi?         
10:42
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Altın fiyatlarında önemli gün! Yatırımcılar, ABD'nin bugün açıklayacağı tüketici enflasyon verilerine odaklanmış durumda Altın fiyatlarında önemli gün! Yatırımcılar, ABD'nin bugün açıklayacağı tüketici enflasyon verilerine odaklanmış durumda         
10:27
Son Dakika! 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan Diljin Mariya Dersim kod adlı PKK'lı terörist öldürüldü Son Dakika! 1 milyon TL ödülle turuncu kategoride aranan Diljin Mariya Dersim kod adlı PKK'lı terörist öldürüldü         
09:51
Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı Vatandaşın niyeti şaşkına çevirdi! Mecbur kaldığı için yaptırdığı aşıyı, koluna yapıştırdığı sülükle atmaya çalıştı         
09:31
Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu Son anketin sonuçları paylaşıldı! Dar gelirli vatandaşların en çok oy verdiği parti yüzde 29.2 ile AK Parti oldu         
07:36
Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı Çok Güzel Hareketler'de deprem! 19 oyuncu ekipten ayrıldı         
00:43
Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu Masterchef'te gergin anlar! Mehmet Şef, yarışmacıyı stüdyodan kovdu         
22:21
Tecavüze uğradıktan sonra şiddet gören kadın yaşamını yitirdi Tecavüze uğradıktan sonra şiddet gören kadın yaşamını yitirdi         
22:12
Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer Duyanların bile ayakları geri gidiyor! İşte Tarsus'taki gizemli ev dahil Türkiye'de girilmesi yasak olan 9 yer         
21:04
Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi Doktoru, önlüğündeki spermler ele verdi! Ameliyathanede narkozlu sandığı 3 kadınla cinsel ilişkiye girdi         
19:40
Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz Ronaldo'nun eski aşkı sınır tanımadı! Irina Shayk'tan 'Yok artık' dedirten cesur poz         
19:04
Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor Cristiano Ronaldo ve CZN Burak ortak oluyor         
18:21
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili müjdeyi verdi: 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobille ilgili müjdeyi verdi: 2022 sonunda banttan indirmeyi hedefliyoruz         
18:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 11:10:02. #1.13#
SON DAKİKA: Ambalaj sektöründen İzmir'e 300 milyon liralık yatırım - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement