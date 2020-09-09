Ambalaj şirketi e-ihracat platformu ile Bağcılar'dan İngiltere'ye ihracat yaptı

Türk ambalaj sektörü ABD'den Çin'e, İngiltere 'den Almanya 'ya dünyanın 200 farklı ülkesine ihracat yapıyor. E-ihracat platformlarının katkısıyla 2020'nin ilk 6 ayında koronavirüs salgınına rağmen 2,4 milyar doların üzerinde ambalaj ihracatı gerçekleşti. Bayramoğlu Ambalaj Plastik Sanayi ve Tic. Ltd. Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Yallı, dijital dünyaya entegre bir ticaret modeli benimseyerek pandemiye rağmen yüzde 125 büyüme kaydettiklerini söyledi.

Global ambalaj sektörünün önemli oyuncularından Türkiye, sektördeki ağırlığını COVID-19 pandemisine rağmen artırıyor. Uluslararası seyahatler ile fiziki fuar ve toplantıların alınan tedbirler nedeniyle gerçekleşemediği bu günlerde, yerli ambalaj şirketleri ihracata hız kesmeden devam ediyor. Bayramoğlu Ambalaj Plastik'ten yapılan açıklamaya göre, e-ihracat platformu TurkishExporter üzerinden İngiltere, Balkan ülkeleri ve İsrail'e plastik ambalaj ihracat gerçekleştirdi.

Dijital dünyaya entegre bir ticaret modeli benimseyerek pandemiye rağmen yüzde 125 büyüme kaydettiklerini belirten Bayramoğlu Ambalaj Plastik Sanayi ve Tic. Ltd. Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Yallı, "Pandemi sürecinde e-ihracat, ticaret hacminde yaşanabilecek olası daralmaları önledi. Bizler gibi dijital dönüşüme entegre olmuş şirketler için ise mevcut hacmi korumaktan ziyade artırmayı sağladı. Temennim, yerli üreticilerin daha fazla e-ihracata yönelmesi ve sektörümüzün rekabet gücünü artırması." dedi.

"KÜRESEL OYUNCU OLMA YOLUNDA EMİN ADIMLARLA İLERLİYORUZ"

Sektörün önde gelen firmaları arasında yer alma mücadelesinde TurkishExporter ile işbirliği yaptıklarını belirten Yakup Yallı, "Saf ve orijinal hammaddeden yapılan poşet gruplarını yurt içinde hemen hemen her noktaya ulaştırıyoruz. İhracat platformuna üye olmamızın ardından sadece üç ayda ihracata ağırlık vererek, kısa zamanda yurt dışında onlarca müşteriye ulaştık. Bu sayede İngiltere başta olmak üzere birçok Balkan ülkesi ile İsrail'e kadar ihracat gerçekleştirdik. İhracat yelpazemize yeni ülke ve müşteriler ekleyerek, küresel oyuncu olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz." şeklinde konuştu.

"E-İHRACAT SAYESİNDE İHRACAT RAKAMIMIZI YÜZDE 40'LARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

İhracata yönelik çalışmalarına üç yıl önce başladıklarını ve e-ihracat ile hacimlerini tahmin ettiklerinden daha fazla artırmayı başardıklarına dikkat çeken Yallı, şunları ekledi: "Üretimimizin sadece yüzde 10'luk bölümünü ihracat oluşturuyor ancak e-ihracattın bize kattığı güç ile kısa zamanda ihracat rakamımızı yüzde 40'lara çıkarmayı hedefliyoruz. Zira, bugüne kadar e-ihracat sayesinde hep hedeflerimizin üzerine çıkmayı başardık. Hedefimize daha hızlı ulaşmak için de altyapımızı hızla oluşturuyoruz. Ayrıca aylık üretimimizi de 400 tondan 700 tona çıkardık. 2017-2018 yılı sıkıntılı geçmesine rağmen bu yıl yüzde 125 büyüme gerçekleştirdik. Küreselleşen dünyada yerimizi almak, bizden sonraki nesillere daha iyi bir gelecek ve dünya bırakmak için, çağımızın gereklerine uyarak ticaretimizi canlı tutmak ise ülkemiz için bir borçtur." diye konuştu.

- İstanbul