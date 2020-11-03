Ambalaj tasarımının genç yıldızları ödüllendirildi - Son Dakika

Ambalaj tasarımının genç yıldızları ödüllendirildi

03.11.2020 12:57
Ambalaj tasarımının genç yıldızları ödüllendirildi, System.String[]

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP iş birliğinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla, Reed TÜYAP iş birliğinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda kazananlar belli oldu.

ASD'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 17 farklı üniversiteden 101 projenin değerlendirildiği yarışmada 17 proje finale kaldı ve ödüle layık görüldü.

Türkiye'de tasarım eğitimi alan öğrencilerin ambalaj tasarımı alanına da yönelmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmaya 17 farklı üniversitenin Grafik ve Grafik Tasarım, Go¨rsel I·letı·s¸ı·m Tasarımı, Endüstri Ürünleri Tasarımı ve Endüstriyel Tasarım Bölümlerinden 101 öğrenci projesi başvuru yaptı. Online olarak yapılan, 11 jüri üyesinin yer aldığı Seçici Kurul toplantısı 8-9 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirildi. Değerlendirme sonrasında 17 proje finale kalmaya hak kazandı. Selçuk Üniversitesi ve TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi öğrencileri Berk Can Yıldız ve Eylül Hıfzıoğlu, ortak geliştirdikleri "Crack't" projesi ile yarışmada birinci oldu. Selçuk Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü öğrencisi İlyas Sımpil, "Ojo" adlı projesiyle ikinci olurken, Eskişehir Teknik Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Rabia Elif Bulut "Standbox" projesiyle üçüncü olmaya hak kazandı.

Yarışmanın birincisi 6 bin, ikincisi 4 bin, üçüncüsü ise 3 bin lira para ödülünün sahibi olurken mansiyon alan üç öğrenci bin 500'er lira ile ödüllendirildi. Ayrıca ilk üçe giren öğrenciler 12 ay boyunca karşılıksız ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu almaya da hak kazandı.

Uluslararası yarışmalarda ülkemizi temsil etme fırsatı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, ambalaj tasarımında hayal gücünün ön planda olduğunu vurgulayarak, "Bir ambalajın tasarımı en az içinde bulunduğu ürün kadar değerli. Genç tasarımcılarımızın vizyonuna güveniyor ve sonuna kadar destekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Sarıbekir, bir ambalajın tasarımının içindeki ürün kadar önem taşıdığını ve ürüne katma değer kattığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yarışmamızda başarıya ulaşan öğrencilerimiz öğrenim hayatları boyunca yılda 12 ay burs almaya da hak kazanıyorlar. WPO-Dünya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği WorldStar Student ile APF- Asya Ambalaj Örgütü'nün düzenlediği AsiaStar Yarışmalarına katılabiliyor ve bu yarışmalarda dünya derecesi alabilmek için yeniden yarışıyorlar. Geçen yıl düzenlediğimiz 15'inci Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması 2019'da dereceye giren projeler de AsiaStar ve WorldStar Student yarışmalarına katılma şansı elde etti. WorldStar Student'ta yarışmaya hak kazanan bir öğrenci projemiz dünya genelinde üçüncü oldu ve bronz ödülü Türkiye'ye getirdi. Bu yıl da öğrencilerimizin uluslararası yarışmalardan başarıyla döneceklerine inanıyoruz. Öğrencilerimiz başarılı oldukça Türk ambalaj sektörünün küresel ölçekteki algısı güçlenecektir."

İstanbul, Türkiye, Avrasya, Genç, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ambalaj tasarımının genç yıldızları ödüllendirildi - Son Dakika Ekonomi


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