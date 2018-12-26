Son Dakika Haberleri: Ambalaj ve Kağıt Firması Personeline Deprem Tatbikatı

Ambalaj ve Kağıt Firması Personeline Deprem Tatbikatı

1 saat önce

Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince Ergene ilçesinde bulunan bir kağıt ve ambalaj firması çalışanlarına yönelik eğitim verilerek tatbikat düzenlendi.

Ambalaj ve Kağıt Firması Personeline Deprem Tatbikatı, System.String[]
Tekirdağ İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ekiplerince Ergene ilçesinde bulunan bir kağıt ve ambalaj firması çalışanlarına yönelik eğitim verilerek tatbikat düzenlendi.

AFAD Müdürlüğü eğitmenleri tarafından, Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde bulunan ambalaj ve kağıt firması personeline afet ve acil durumlara yönelik farkındalık eğitimi verildi. Kurumda verilen eğitimde katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, mekanlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı. Eğitim sonrasında deprem tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. - TEKİRDAĞ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:29 Kaynak: İHA

AFAD, Ergene, Tekirdağ, Güncel
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