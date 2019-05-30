Ambalajda 2023 ihracat hedefi 10 milyar dolar

Türkiye ambalaj sektörü 2023 yılı için hedeflerini büyüttü.

Türkiye ambalaj sektörü 2023 yılı için hedeflerini büyüttü. 2018'de 180 ülkeye 4.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör 2023'te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı hedefliyor.

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