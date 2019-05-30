Son Dakika Haberleri: Ambalajda 2023 ihracat hedefi 10 milyar dolar
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Ambalajda 2023 ihracat hedefi 10 milyar dolar

1 saat önce

Türkiye ambalaj sektörü 2023 yılı için hedeflerini büyüttü.

Ambalajda 2023 ihracat hedefi 10 milyar dolar, System.String[]
Türkiye ambalaj sektörü 2023 yılı için hedeflerini büyüttü. 2018'de 180 ülkeye 4.6 milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren sektör 2023'te 30 milyar dolarlık pazar büyüklüğü ve 10 milyar dolarlık ihracata ulaşmayı hedefliyor.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:03 
Türkiye, İhracat, Ekonomi
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