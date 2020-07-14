Ambalajda 90 ülkeye ürün satıyor - Son Dakika

Ambalaj sektörü Türkiye'de büyümeye devam ediyor.

'Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde bir önceki yıla göre 6 basamak birden yükselerek 102'nci sırada yer alen Sarten Ambalaj, 90 ülkeye ihracat yapıyor.

CEO Zeki Sarıbekir, "Hem ülkemizde hem de Avrupa'da büyüyen global bir şirket konumuna geldik. İSO 500'deki yükselişimiz beni şaşırtmadı. İhracatçı gibi düşünüp yatırımlarımızı doğru kurgularsak önümüzdeki yıl ilk 100 içerisinde yer alacağımızdan kuşkum yok. Yurt dışında büyürken hangi ülke daha yakın diye bakmanın yanında lojistik maliyetlerini göz önüne alıp hangisine ihracat yapmak daha mantıklı diye düşünmek gerekiyor. Son yıllarda ihracat odaklı büyüdük. 2017 yılında 84 milyon dolar, 2018'de 104 milyon dolar, geçtiğimiz yıl ise 120 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 90'ın üzerinde ülkeye ürün satıyoruz. Özellikle kozmetik kutularda önemli bir global oyuncu konumuna geldik. Ülkemizin toplam ihracatına daha fazla katkı yapmak için ter dökmeye devam edeceğiz" dedi.

(İHA)