Ambalajın genç tasarımcıları ödüllendirildi

15'inci Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nın sonuçları açıklandı.

Ambalaj Sanayicileri Derneği'nden (ASD) yapılan açıklamada, Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı açılış kokteylinde yapılan törende "Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması"nın sonuçlarının açıklandığı duyuruldu.

Açıklamaya göre seçici kurulun yarışmaya başvuran 152 proje üzerinden yaptığı değerlendirme sonucunda toplam 18 proje ödül kazandı.

Yarışmayı Yaşar Üniversitesi Grafik Tasarımı öğrencisi Uğur Altun 'Macuni Mesir Ambalaj Tasarımı' projesi ile kazanırken, Gazi Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencisi Pelinsu Şirin 'Soapy' projesiyle ikinci, İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı öğrencisi Hande Nur Yılmaz 'Soucup' projesiyle üçüncü oldu.

Yarışmanın birincisi 5 bin TL, ikincisi 3 bin TL, üçüncüsü ise 2 bin TL para ödülünün sahibi olurken mansiyon alan üç öğrenci 1.000 TL ile ödüllendirildi.

Ayrıca ilk üçe giren öğrenciler 12 ay boyunca karşılıksız ASD & TÜYAP Öğrenim Bursu almaya da hak kazandı. Kazanan projeler fuar boyunca Avrasya Ambalaj Fuarı alanında sergilenecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, yarışmada başarılı olan öğrencilerin uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil etme fırsatı bulduğunu belirterek "Bir ambalajın tasarımı ürünün kendisi kadar önemli. Ambalaja konulan her ürün bir kimlik kazanıyor. Kazanan öğrencilerimiz, uluslararası yarışmalara katılıp Türkiye'yi temsil etme hakkı ve burs fırsatı da kazanıyor. Geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da öğrencilerimizin uluslararası yarışmalardan başarıyla döneceğine inanıyorum. Yarışmamız sadece öğrenciler için değil sektörümüz ve ülkemiz adına da büyük önem taşıyor. Bize uluslararası arenada rekabet gücü sağlayacak ürünlerimizin sayısını gençlerimiz sayesinde artıracağız. Yarışmada dereceye giren tüm öğrencilerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.