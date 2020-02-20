Ambalajın genç tasarımcıları, WorldStar'da Bronz Ödül kazandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ambalajın genç tasarımcıları, WorldStar'da Bronz Ödül kazandı - Son Dakika

Ambalajın genç tasarımcıları, WorldStar'da Bronz Ödül kazandı

7 saat önce

Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye giren ve Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Student'da yarışan öğrencilerden biri bronz ödül almaya hak kazandı.

Ambalajın genç tasarımcıları, WorldStar'da Bronz Ödül kazandı, System.String[]

Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye giren ve Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Student'da yarışan öğrencilerden biri bronz ödül almaya hak kazandı.


WorldStar Student 2019 Yarışması'nda, Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla her yıl düzenlenen 15. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye giren 18 genç tasarımcı öğrenci projeleriyle yarıştı. Türkiye'den başvuran Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Grafik Tasarım Bölümü öğrencileri Mücahit Hilmi Yaman, Fethullah Er ve Abudukeyoumu Yasen "Heinz Ketçap Mayonez Ambalajı" isimli öğrenci projesi ile WorldStar Student 2019 - Uluslararası Ambalaj Tasarımı Öğrenci Yarışmasında üçüncülük elde ederek bronz ödül almaya hak kazandı. Türkiye'den katılan diğer 17 proje ise sertifika aldı.


36 ülkenin 12 farklı kategoride yarıştığı ve toplam 321 başvurunun olduğu WorldStar 2020'den Türkiye'ye 4 ödül geldi. WorldStar 2020 ve WorldStar Student Yarışması'nın kazananları ödüllerini 7-13 Mayıs 2020 tarihleri arasında Almanya Düsseldorf'ta gerçekleşecek dünyanın en büyük ambalaj fuarı olan Interpack 2020 Fuarı'nda 8 Mayıs 2020 akşamı yapılacak törende alacaklar.


ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, bize uluslararası arenada rekabet gücü sağlayacak ürünlerimizin sayısını gençlerimiz sayesinde artıracağımızı belirterek, WPO WorldStar Student Yarışması'nda kazanılan Bronz Ödül'ün önemli bir başarı olduğunu ifade etti. Zeki Sarıbekir, WorldStar 2019'da Türkiye'nin 22 ödül ile en çok ödül kazanan ikinci ülke olduğunu hatırlatarak, ülkemizin yarışmadan her yıl ödülle dönmesinin büyük bir başarı olduğunu söyledi. Yarışmaya katılan ve ödül kazanan öğrencileri ve şirketleri tebrik ettiğini, Türkiye ambalaj sektörünün küresel alandaki yükselişinin sürdüğünü kaydetti. - İSTANBUL

İstanbul, Avrasya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:22 Kaynak: İHA
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