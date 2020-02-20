Ambalajın genç tasarımcıları "WorldStar"da bronz ödül kazandı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ambalajın genç tasarımcıları 'WorldStar'da bronz ödül kazandı - Son Dakika Ekonomi

Ambalajın genç tasarımcıları "WorldStar"da bronz ödül kazandı

6 saat önce

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenen 15. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda Türkiye'den bir öğrencinin projesi, bronz ödüle layık görüldü.

Ambalajın genç tasarımcıları

Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) tarafından düzenlenen 15. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda Türkiye'den bir öğrencinin projesi, bronz ödüle layık görüldü.

ASD açıklamasına göre, dernek tarafından her yıl düzenlenen 15. Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması'nda dereceye giren 18 öğrencinin projesi, Dünya Ambalaj Örgütü (WPO) tarafından her yıl düzenlenen WorldStar Student'da yarıştı.

Türkiye'den başvuran Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Grafik Tasarım bölümü öğrencileri Mücahit Hilmi Yaman, Fethullah Er ve Abudukeyoumu Yasen, "Heinz Ketçap Mayonez Ambalajı" isimli öğrenci projesi ile "WorldStar Student 2019-Uluslararası Ambalaj Tasarımı Öğrenci Yarışması"nda üçüncülük elde ederek bronz ödül almaya hak kazandı. Türkiye'den katılan diğer 17 proje ise sertifika aldı.


WorldStar Student, 2006 yılından bu yana WPO tarafından sadece öğrencilerin katılımına açık olarak organize ediliyor.

WorldStar Student Yarışması'na Türkiye'den öğrencilerin katılımını sağlayan tek yarışma olan Ambalaj Tasarımı Ulusal Öğrenci Yarışması ise ASD tarafından Avrasya Ambalaj İstanbul Fuarı katkısıyla düzenleniyor.

WorldStar 2020'den Türkiye'ye 4 ödül

Öte yandan, WPO tarafından düzenlenen ve sektörün en prestijli yarışmalarından biri olan WorldStar 2020'nin sonuçları da açıklandı.

36 ülkenin 12 farklı kategoride yarıştığı ve toplam 321 başvurunun olduğu WorldStar 2020'de Türkiye'den 4 katılımcı ödül kazandı. WorldStar 2020 Yarışması'nda ödül alan şirket ve ambalajlar "Beta Gıda Sanayi (Beta Tea Tera Fusion koleksiyonu), Kütahya Porselen (6'lı pasta tabak seti), Kütahya Porselen (Ottoman kahve takımı) ve Tulipack Ambalaj (damla formlu gıda ambalajı)" olarak belirlendi.

WorldStar 2020 ve WorldStar Student Yarışması'nın kazananları, ödüllerini 7-13 Mayıs 2020'de Almanya Düsseldorf'ta gerçekleşecek Interpack 2020 Fuarı'nda 8 Mayıs akşamı yapılacak törende alacak.


"Ödüller, Türk ambalaj sektörünü güçlendiriyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen ASD Başkanı Zeki Sarıbekir, uluslararası arenada rekabet gücü sağlayacak ürünlerin sayısını gençler sayesinde artıracaklarını belirterek, WPO WorldStar Student Yarışması'nda kazanılan bronz ödülün önemli bir başarı olduğunu vurguladı.

Sarıbekir, WorldStar 2019'da Türkiye'nin, 22 ödül ile en çok ödül kazanan ikinci ülke olduğunu hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Ülkemizin yarışmadan her yıl ödülle dönmesi büyük bir başarı. Yarışmaya katılan ve ödül kazanan öğrencileri ve şirketleri tebrik ediyorum. Türkiye ambalaj sektörünün küresel alandaki yükselişi sürüyor. Ambalaj tedarikinde Avrupa ve Avrasya'nın merkezi olan Türkiye, katma değerli üretime odaklanarak istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Bu gibi yarışmalardan gelen ödüller, Türk ambalaj sektörünün küresel ölçekteki algısını güçlendiriyor."

2020 yılında 9'uncusu düzenlenecek olan Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması başvurularının şubatta başladığını ve hazirana kadar süreceğini aktaran Sarıbekir, "Ambalaj Ay Yıldızları Yarışması, uluslararası arenada yetkinliğe ve geçerliliğe sahip ülkemizdeki tek ambalaj yarışması. Bu yarışmayı marka sahiplerine, tasarımcılara ve ambalaj üreticilerine uluslararası pazarlarda rekabet gücü kazandırmak için başlattık." ifadelerini kullandı.

Avrasya, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 10:48 Kaynak: AA
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