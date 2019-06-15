"Ambalajın geri dönüşümü ekonomiye katkı sağlıyor"
2 saat önce
ASD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, "Ambalajın geri dönüşümü oldukça önemli. Ambalajlar çöp değildir, aksine ekonomi yaratan malzemelerdir.
ASD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, "Ambalajın geri dönüşümü oldukça önemli. Ambalajlar çöp değildir, aksine ekonomi yaratan malzemelerdir. Ambalajların geri dönüştürülmesiyle hem ekonomiye hem çevreye olumlu katkı sağlanıyor" dedi.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:33
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