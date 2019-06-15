Son Dakika Haberleri: "Ambalajın geri dönüşümü ekonomiye katkı sağlıyor"
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"Ambalajın geri dönüşümü ekonomiye katkı sağlıyor"

2 saat önce

ASD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, "Ambalajın geri dönüşümü oldukça önemli. Ambalajlar çöp değildir, aksine ekonomi yaratan malzemelerdir.

ASD Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Sarıbekir, "Ambalajın geri dönüşümü oldukça önemli. Ambalajlar çöp değildir, aksine ekonomi yaratan malzemelerdir. Ambalajların geri dönüştürülmesiyle hem ekonomiye hem çevreye olumlu katkı sağlanıyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 01:33 
Ekonomi, Ekonomi
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