Ambalajlı gıda ürünlerde gramaj oyunu

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, DHA

Özellikle ambalajlı gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltıp, fiyatın değişmemesi nedeniyle pek çok vatandaş şikayetçi. Şikayetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı tarafından ürünlerinde yapılan gramaj oyunlarına idari para cezası uygulanacağını açıklandı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Burada algı yönetimi var. Tüketicinin algısı yanıltılmak suretiyle yapılan zam gizleniyor" dedi.

Ambalajlı gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramaj oyunu ile yapılan zam şikayetleri üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle gramajı azaltma yoluyla tüketicileri mağdur eden gizli zam uygulamalarına 114 bin 326 liraya varan idari para cezası verilecek. "YAPILAN ZAMLAR GİZLENİYOR"Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yapılan uygulamalara ilişkin, "Burada algı yönetimi var. Tüketicinin algısı yanıltılmak suretiyle yapılan zam gizleniyor. Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi beyaz peynirdir. Beyaz peyniri hep net bir kilo olarak alırdık. Şimdi 900, 800,700 grama düşmüş durumda. Biz alışmışız bir kiloluk diye alıyoruz ama 700 grama düşmüş. Ticaret bakanlığı haksız ticari uygulamalar yönetmeliğine yeni bir madde ekleyerek bu tür içerik değişikliklerinin tüketicinin algısının yönetmeye yönelik olduğunu tespit ederse ceza uygulayacak. Paketlerin üzerine büyük bir şekilde yazması lazım. Gramaj düşüyor ama fiyat aynı" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR YANLIŞ UYGULAMALARI ŞİKAYET ETMELİVatandaşları dikkatli olmaları ve yanlış uygulamaları şikayet etmeleri konusunda uyaran Ağaoğlu, "Bakanlık tüketicilerin de birer müfettiş gibi haksız fiyat artışı mobil şikayet uygulamasını devreye aldı. Herkes ücretsiz olarak cep telefonuna indiriyor. Milyonlarca vatandaş müfettiş gibi gördüğü uygulamaları bildiriyor. Yaptırımların etkili olmadığı anlaşılıyor. Bakanlık bu boşlukları gördükçe kapatıyor. Yönetmeliğe uygun olmayan firmalara ceza yazacak. Güvendiğimiz büyük firmalara bunu yapıyorsa küçük firmalar neler yapıyordur siz düşünün" dedi.

"50LİK BUZDOLABI POŞETLERİ ŞİMDİ 20LİK OLARAK SATILIYOR"

Bir markette alışveriş yapan vatandaş, "Uyanıklık yapıldığını düşünüyorum. Hem bakanlığın hem müşterilerin dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Müşterilerin bilinçli alışveriş yapması gerekiyor" dedi. Vatandaşlardan Şenay Kuruoğlu, "Bu noktada devletin daha kontrollü olması gerekiyor. Vatandaş olarak acelemiz olabiliyor. Her markete dedektif gibi gidemeyiz" derken, temizlik ürünlerinde de aynı oyunun yapıldığını ifade eden Sevgi Ok, "50'lik buzdolabı poşetleri şimdi 20'lik olarak satılıyor. Alıp eve gittiğim zaman fark ettim. Daha dikkatli olunmalı" diye konuştu.