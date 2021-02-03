Ambalajlı gıda ürünlerde gramaj oyunu - Son Dakika
Üye Girişi

Ambalajlı gıda ürünlerde gramaj oyunu

03.02.2021 15:55
Ambalajlı gıda ürünlerde gramaj oyunu

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, DHAÖzellikle ambalajlı gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltıp, fiyatın değişmemesi nedeniyle pek çok vatandaş şikayetçi.

Elif YAVUZ-Buğra BENLİOĞLU/İSTANBUL, DHA

Özellikle ambalajlı gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramajı azaltıp, fiyatın değişmemesi nedeniyle pek çok vatandaş şikayetçi. Şikayetler üzerine harekete geçen Ticaret Bakanlığı tarafından ürünlerinde yapılan gramaj oyunlarına idari para cezası uygulanacağını açıklandı. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Burada algı yönetimi var. Tüketicinin algısı yanıltılmak suretiyle yapılan zam gizleniyor" dedi.

Ambalajlı gıda ve temel tüketim ürünlerinde gramaj oyunu ile yapılan zam şikayetleri üzerine Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle gramajı azaltma yoluyla tüketicileri mağdur eden gizli zam uygulamalarına 114 bin 326 liraya varan idari para cezası verilecek. "YAPILAN ZAMLAR GİZLENİYOR"Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, yapılan uygulamalara ilişkin, "Burada algı yönetimi var. Tüketicinin algısı yanıltılmak suretiyle yapılan zam gizleniyor. Kahvaltılarımızın vazgeçilmezi beyaz peynirdir. Beyaz peyniri hep net bir kilo olarak alırdık. Şimdi 900, 800,700 grama düşmüş durumda. Biz alışmışız bir kiloluk diye alıyoruz ama 700 grama düşmüş. Ticaret bakanlığı haksız ticari uygulamalar yönetmeliğine yeni bir madde ekleyerek bu tür içerik değişikliklerinin tüketicinin algısının yönetmeye yönelik olduğunu tespit ederse ceza uygulayacak. Paketlerin üzerine büyük bir şekilde yazması lazım. Gramaj düşüyor ama fiyat aynı" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR YANLIŞ UYGULAMALARI ŞİKAYET ETMELİVatandaşları dikkatli olmaları ve yanlış uygulamaları şikayet etmeleri konusunda uyaran Ağaoğlu, "Bakanlık tüketicilerin de birer müfettiş gibi haksız fiyat artışı mobil şikayet uygulamasını devreye aldı. Herkes ücretsiz olarak cep telefonuna indiriyor. Milyonlarca vatandaş müfettiş gibi gördüğü uygulamaları bildiriyor. Yaptırımların etkili olmadığı anlaşılıyor. Bakanlık bu boşlukları gördükçe kapatıyor. Yönetmeliğe uygun olmayan firmalara ceza yazacak. Güvendiğimiz büyük firmalara bunu yapıyorsa küçük firmalar neler yapıyordur siz düşünün" dedi.

"50LİK BUZDOLABI POŞETLERİ ŞİMDİ 20LİK OLARAK SATILIYOR"

Bir markette alışveriş yapan vatandaş, "Uyanıklık yapıldığını düşünüyorum. Hem bakanlığın hem müşterilerin dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Müşterilerin bilinçli alışveriş yapması gerekiyor" dedi. Vatandaşlardan Şenay Kuruoğlu, "Bu noktada devletin daha kontrollü olması gerekiyor. Vatandaş olarak acelemiz olabiliyor.  Her markete dedektif gibi gidemeyiz" derken, temizlik ürünlerinde de aynı oyunun yapıldığını ifade eden Sevgi Ok, "50'lik buzdolabı poşetleri şimdi 20'lik olarak satılıyor. Alıp eve gittiğim zaman fark ettim. Daha dikkatli olunmalı" diye konuştu.


YORUMLAR
500
Kaynak: DHA

Gümrük Ve Ticaret Bakanlığı, Tüketici Başvuru Merkezi, Aydın Ağaoğlu, DHA, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ambalajlı gıda ürünlerde gramaj oyunu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:47 Bu mucize! Diş ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede beyin kanseri olduğunu öğrenen kadın cenazesini planlasa da tedavi yolunda gitti
17:29 Öğretmene soru soran Cumhurbaşkanı Erdoğan, aldığı cevapla kendi öğrencilik yıllarına döndü!
17:14 Evi dağıtan çocuklarını sopayla dövdü! Çığlıklar apartmanı inletti
17:00 Bakan Akar, Pençe Kilit Operasyonu'nda etkisiz hale getirilen toplam PKK'lı terörist sayısını açıkladı
16:54 İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in en çok şapkaları konuşuldu! İşte birbirinden tuhaf şapkaları
16:47 1 Kadın 1 Erkek, 7 yıllık aranın ardından Netflix Türkiye'de yayınlanacak
16:40 Rennes'den Fenerbahçe maçı öncesi bilet kararı! Satış yapılmayacak
16:14 İş merkezinde korkunç manzara! Merdiven korkuluklarına asılı halde bulundu
16:09 Kasımpaşa maçındaki futboluyla beğeni toplamıştı! Galatasaraylı Emin Bayram'ın maaşı ağızları açık bıraktı
16:08 Büyük gün belli oldu! Yüzbinlerce memuru yakından ilgilendiren teklif Vedat Bilgin'e götürülecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 17:55:42. #1.12#
SON DAKİKA: Ambalajlı gıda ürünlerde gramaj oyunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement