Son Dakika Haberleri: Ambargo uygulanan Venezuela'dan küçük Türk şirketine petrol satışı
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Ambargo uygulanan Venezuela'dan küçük Türk şirketine petrol satışı

9 dakika önce

Reuters'in haberine göre Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ambargo nedeniyle müşteri bulmakta zorlanan Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA Türkiye'de kayıtlı ve faaliyet alanı inşaat olarak görünen şirkete 4 tanker yüksek kalitede ham petrol satmış

Ambargo uygulanan Venezuela'dan küçük Türk şirketine petrol satışı, System.String[]
Amerika Birleşik Devletleri, Venezuela, Türkiye, Dünya
Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ambargo nedeniyle müşteri bulmakta zorlanan Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA Türkiye'de kayıtlı ve faaliyet alanı inşaat olarak görünen şirkete yüksek kalitede 4 tanker ham petrol satmış.

Dünyanın en önemli petrol ihracatçılarından biri iken yatırım eksikliği nedeniyle üretimde sıkıntılar yaşamasının ardından yıl başında devreye giren Amerikan yaptırımları nedeniyle satışları yüzde 20'den fazla düşen Venezuela yeni müşteri arayışına girdi.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:52 
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