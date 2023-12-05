Ambargolara rağmen Rusya'nın Avrupa'ya sıvı doğalgaz ihracatı geçen Kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı Kasım ayında rekor kırdı. Kommersant gazetesi, 1.75 milyon tonluk bu rekora Fransa ve Belçika'nın en fazla LNG aldığını bildirdi. Toplam küresel sevkiyat %9.3 artarak 2.914 milyon tona ulaştı, ancak Çin'e teslimat sert bir düşüşle 0.1 milyon tona geriledi.

Rus gazetesi Kommersant gazetesi Rusya'nın Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı Kasım ayında 1,75 milyon tonla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını yazdı.

Bir önceki rekor, Rusya'nın bölgeye 1.737 milyon ton LNG ihraç ettiği Aralık 2022'de kırılmıştı.

''EN FAZLA FRANSA VE BELÇİKA'YA İHRACAT YAPILDI''

Kasım ayındaki en büyük hacimlerin, Yamal yarımadasındaki ve Vysotsk kasabasındaki işletmelerden LNG alan Fransa ve Belçika'ya gönderildiği bildirildi. Tesisler Rusya'nın ikinci büyük gaz üreticisi Novatek tarafından işletiliyor.

Rus LNG'sinin küresel pazarlara toplam sevkiyatı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,3 artışla 2,914 milyon tona ulaştı.

Ancak Rus LNG'sinin Çin'e teslimatı önceki aydaki 0,8 milyon tona kıyasla keskin bir düşüşle 0,1 milyon tona geriledi.

Kommersant'ın aktardığına göre bağımsız enerji uzmanı Aleksandr Sobko'ya göre, Hollanda Transfer Tesisi (TTF) Kasım ayı teslimatları içinvadeli işlemleri , Asya'ya yapılan spot LNG tedariklerinden daha yüksek işlem gördü.

''AVRUPA PAZARI DAHA CAZİP HALE GELİYOR''

Analist, Yamal'dan bölgeye ulaşım maliyetlerinin önemli ölçüde azalması nedeniyle Avrupa pazarının daha cazip hale geldiğini ekledi. Sobko, Yamal LNG'yi satın alan Çinli CNPC'nin daha önce Rusya'dan bazı sevkiyatları daha karlı pazarlara yönlendirdiğini, bu hacimleri ise Çin pazarı için başka kaynaklardan telafi ettiğini kaydetti.

Ham petrol analisti Viktor Katona, Kasım ayında Çin'in LNG ithalatının hızlandığını vurguladı ve Rusya'nın arzının yeniden yönlendirilmesinin zayıf Çin talebinin bir sonucu olmadığını, daha çok Avrupa pazarının artan çekiciliğinden kaynaklandığını söyledi.

''UZAK DOĞUYA DA İHRACAT HACMİNDE ARTIŞ OLDU''

Japonya ve Güney Kore, Gazprom ile uzun vadeli sözleşmeler kapsamında Sakhalin-2 projesinden Rus LNG'sini almaya devam etti. Kasım ayında Japonya'ya yapılan tedarik yıllık %22 artışla 0,64 milyon tona yükselirken, Güney Kore'nin ithalatı yıllık %50 artışla 0,28 milyon tona ulaştı.