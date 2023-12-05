 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Ambargolara rağmen Rusya'nın Avrupa'ya sıvı doğalgaz ihracatı geçen Kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika

Ambargolara rağmen Rusya'nın Avrupa'ya sıvı doğalgaz ihracatı geçen Kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı

Kommersant gazetesine göre, Rusya'nın Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı Kasım ayında 1,75 milyon tonla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. En büyük hacimler, Fransa ve Belçika'ya gönderildi. Tesisler Rusya'nın ikinci büyük gaz üreticisi Novatek tarafından işletiliyor. Ancak, Rus LNG'sinin Çin'e teslimatı keskin bir düşüşle 0,1 milyon tona geriledi. Uzmanlar, Avrupa pazarının artan cazibesi nedeniyle Rusya'nın arzının yeniden yönlendirildiğini belirtiyor.

05.12.2023 - 12:27,  Güncelleme: 12:31
Abone Ol

Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı Kasım ayında rekor kırdı. Kommersant gazetesi, 1.75 milyon tonluk bu rekora Fransa ve Belçika'nın en fazla LNG aldığını bildirdi. Toplam küresel sevkiyat %9.3 artarak 2.914 milyon tona ulaştı, ancak Çin'e teslimat sert bir düşüşle 0.1 milyon tona geriledi.

Rus gazetesi Kommersant gazetesi Rusya'nın Avrupa'ya sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatı Kasım ayında 1,75 milyon tonla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığını yazdı.

Bir önceki rekor, Rusya'nın bölgeye 1.737 milyon ton LNG ihraç ettiği Aralık 2022'de kırılmıştı.

''EN FAZLA FRANSA VE BELÇİKA'YA İHRACAT YAPILDI''

Kasım ayındaki en büyük hacimlerin, Yamal yarımadasındaki ve Vysotsk kasabasındaki işletmelerden LNG alan Fransa ve Belçika'ya gönderildiği bildirildi. Tesisler Rusya'nın ikinci büyük gaz üreticisi Novatek tarafından işletiliyor.

Rus LNG'sinin küresel pazarlara toplam sevkiyatı Kasım ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre %9,3 artışla 2,914 milyon tona ulaştı.

Ancak Rus LNG'sinin Çin'e teslimatı önceki aydaki 0,8 milyon tona kıyasla keskin bir düşüşle 0,1 milyon tona geriledi.

Kommersant'ın aktardığına göre bağımsız enerji uzmanı Aleksandr Sobko'ya göre, Hollanda Transfer Tesisi (TTF) Kasım ayı teslimatları içinvadeli işlemleri , Asya'ya yapılan spot LNG tedariklerinden daha yüksek işlem gördü.

''AVRUPA PAZARI DAHA CAZİP HALE GELİYOR''

Analist, Yamal'dan bölgeye ulaşım maliyetlerinin önemli ölçüde azalması nedeniyle Avrupa pazarının daha cazip hale geldiğini ekledi. Sobko, Yamal LNG'yi satın alan Çinli CNPC'nin daha önce Rusya'dan bazı sevkiyatları daha karlı pazarlara yönlendirdiğini, bu hacimleri ise Çin pazarı için başka kaynaklardan telafi ettiğini kaydetti.

Ham petrol analisti Viktor Katona, Kasım ayında Çin'in LNG ithalatının hızlandığını vurguladı ve Rusya'nın arzının yeniden yönlendirilmesinin zayıf Çin talebinin bir sonucu olmadığını, daha çok Avrupa pazarının artan çekiciliğinden kaynaklandığını söyledi.

''UZAK DOĞUYA DA İHRACAT HACMİNDE ARTIŞ OLDU''

Japonya ve Güney Kore, Gazprom ile uzun vadeli sözleşmeler kapsamında Sakhalin-2 projesinden Rus LNG'sini almaya devam etti. Kasım ayında Japonya'ya yapılan tedarik yıllık %22 artışla 0,64 milyon tona yükselirken, Güney Kore'nin ithalatı yıllık %50 artışla 0,28 milyon tona ulaştı.

Abdullah Teymur
Sondakika.com - Enerji

Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, Enerji, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Enerji Ambargolara rağmen Rusya'nın Avrupa'ya sıvı doğalgaz ihracatı geçen Kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika


13:14
HEDEP'in İBB adaylığı için Başak Demirtaş'ın adı geçiyor HEDEP'in İBB adaylığı için Başak Demirtaş'ın adı geçiyor
13:00
Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin seçim kararına ilk yorum: Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin seçim kararına ilk yorum: Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz
12:36
Nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu Nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu
12:29
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB adayı olacağı iddialarını yalanladı: Öyle bir şey yok İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB adayı olacağı iddialarını yalanladı: Öyle bir şey yok
12:16
Mazbatasını alan Hasan Arat resmen göreve başladı! Beşiktaş'ın yeni başkanı futbolun başına Feyyaz Uçar'ı getirdi Mazbatasını alan Hasan Arat resmen göreve başladı! Beşiktaş'ın yeni başkanı futbolun başına Feyyaz Uçar'ı getirdi
12:15
'Fatih Terim Fonu' vurgununda Arda Turan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı! Seçil Erzan'a resmen üç buçuk attırmış 'Fatih Terim Fonu' vurgununda Arda Turan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı! Seçil Erzan'a resmen üç buçuk attırmış
12:00
MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısına çıkmaması kulisleri hareketlendirdi MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısına çıkmaması kulisleri hareketlendirdi
11:55
Alnının rotasında tek gözle doğan tay herkesi şaşırttı Alnının rotasında tek gözle doğan tay herkesi şaşırttı

Son Dakika
13:14 HEDEP'in İBB adaylığı için Başak Demirtaş'ın adı geçiyor
13:00 Mansur Yavaş'tan İYİ Parti'nin seçim kararına ilk yorum: Biz partilerin aldığı kararlara karışmıyoruz, saygı duyuyoruz
12:36 Nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanan yaşlı adam gözyaşlarına boğuldu
12:29 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İBB adayı olacağı iddialarını yalanladı: Öyle bir şey yok
12:15 'Fatih Terim Fonu' vurgununda Arda Turan'ın yeni ses kaydı ortaya çıktı! Seçil Erzan'a resmen üç buçuk attırmış
12:16 Mazbatasını alan Hasan Arat resmen göreve başladı! Beşiktaş'ın yeni başkanı futbolun başına Feyyaz Uçar'ı getirdi
12:00 MHP lideri Bahçeli'nin grup toplantısına çıkmaması kulisleri hareketlendirdi
11:55 Alnının rotasında tek gözle doğan tay herkesi şaşırttı
11:43 Şahinbey 100. Yıl Tünelleri şehrin trafik yükünü hafifletecek
11:40 Dolar/TL, 28,91 seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2023 13:46:49. #1.13#
SON DAKİKA: Ambargolara rağmen Rusya'nın Avrupa'ya sıvı doğalgaz ihracatı geçen Kasım ayında tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement