Ambargoya rağmen: SİHA'ların yeni gözü ASELSAN CATS!

Azerbaycan'ın 30 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan ederek Rusya'dan ayrılmasının ardından hala Rus hakimiyeti altında olan Ermenistan bunu fırsata çevirmek istedi. Halihazırda birçok bölgeyi ele geçirmiş olmasına rağmen Karabağ üzerindeki hak iddialarını savaşa dönüştürerek bu toprakların tamamını işgal etti.

Aradan 30 yıl geçtikten sonra, Ermenistan'ın kışkırtma saldırılarının ardından, Azerbaycan savaş ilan ederek işgal altındaki topraklarını geri aldı. Bu süreçte Azerbaycan'a Bayraktar TB2 satışı (fiyatı ve adeti bilinmiyor) yapan Türkiye'ye ise, SİHA'ların kamerasını satın aldığı Kanada tarafından ambargo uygulandı. Fakat ASELSAN tarafından geliştirilen CATS sayesinde ambargonun önemi kalmadı.

ASELSAN 40+ adet CATS teslim etti!

Geçtiğimiz günlerde basın açıklaması yapan ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, en çok merak edilen ürünler arasında yer alan CATS sistemi hakkında konuştu. Halihazırda 40 adetten fazla CATS'in teslim edildiğini söyledi.

Buna ek olarak şu anda aylık 6 adet CATS üretimi yapabildiklerini açıkladı. Ayrıca ilerleyen dönemde bu sayıyı 10'un üzerine çıkarmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bu sistemin gün geçtikte özelliklerinde de gelişmeler yaşandığını belirtelim.

ULAQ vs SALVO: Silahlı insansız deniz aracı özellikleri

Örneğin ilk tanıtılan sistemin toplam ağırlığı 61 kilogramdı. Fakat yapılan geliştirmelerle birlikte 55 kilograma kadar düşürüldü. Kanadalı rakibi ise 49 kilogram ağırlığa sahip. Yani bu konuda hala ufak bir farkla avantajı koruyor. Ancak ASELSAN'ın bu kadar kısa süre içerisinde ortaya çıkardığı bu sistemin önümüzdeki dönemde rakiplerini geride bırakacağı tahmin ediliyor.

ASELSAN CATS özellikleri:

Menzil: 25 km

Dalgaboyu: 1064 nm

Tekrar frekansı: 20 Hz

Sensör çözünürlükleri

IR: 640×512

TV: 1920×1080

DI-NIR: 640×480

Görüş Açıları (Yatay)

IR: 0.5° – 0.9° – 3.2° – 30°

TV: 0.5° – 0.9° – 3.2° – 30°

DI-NIR: 0.5°

Lazer Hedef İşaretleyici ve Mesafe Ölçer

Lazer Noktalayıcı ve Aydınlatıcı

Dahili Sensör Hizalama Birimi

Tümüyle Sayısal Video İşleme Hattı

Gelişmiş Görüntü İşleme

Çoklu Hedef Takibi

IR, HDTV ve DI-NIR

Eşzamanlı Hedef Takibi

Hassas Hedef Konumu Belirleme

Hareketli Hedefin Yönünü ve Hızını Belirleme

Ataletsel Ölçüm Birimi

Hassas Stabilizasyon

Otomatik Hizalanma

Yüksek İrtifalardaki Çok Düşük Sıcaklıklarda Çalışma

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın!