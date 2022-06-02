Ambargoya rağmen: SİHA'ların yeni gözü ASELSAN CATS!

Azerbaycan'ın 30 Ağustos 1991'de bağımsızlığını ilan ederek Rusya'dan ayrılmasının ardından hala Rus hakimiyeti altında olan Ermenistan bunu fırsata çevirmek istedi. Halihazırda birçok bölgeyi ele geçirmiş olmasına rağmen Karabağ üzerindeki hak iddialarını savaşa dönüştürerek bu toprakların tamamını işgal etti.
Aradan 30 yıl geçtikten sonra, Ermenistan'ın kışkırtma saldırılarının ardından, Azerbaycan savaş ilan ederek işgal altındaki topraklarını geri aldı. Bu süreçte Azerbaycan'a Bayraktar TB2 satışı (fiyatı ve adeti bilinmiyor) yapan Türkiye'ye ise, SİHA'ların kamerasını satın aldığı Kanada tarafından ambargo uygulandı. Fakat ASELSAN tarafından geliştirilen CATS sayesinde ambargonun önemi kalmadı.
ASELSAN 40+ adet CATS teslim etti!
Geçtiğimiz günlerde basın açıklaması yapan ASELSAN Genel Müdürü Haluk Görgün, en çok merak edilen ürünler arasında yer alan CATS sistemi hakkında konuştu. Halihazırda 40 adetten fazla CATS'in teslim edildiğini söyledi.
Buna ek olarak şu anda aylık 6 adet CATS üretimi yapabildiklerini açıkladı. Ayrıca ilerleyen dönemde bu sayıyı 10'un üzerine çıkarmak için çalışmaların devam ettiğini söyledi. Bu sistemin gün geçtikte özelliklerinde de gelişmeler yaşandığını belirtelim.
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Örneğin ilk tanıtılan sistemin toplam ağırlığı 61 kilogramdı. Fakat yapılan geliştirmelerle birlikte 55 kilograma kadar düşürüldü. Kanadalı rakibi ise 49 kilogram ağırlığa sahip. Yani bu konuda hala ufak bir farkla avantajı koruyor. Ancak ASELSAN'ın bu kadar kısa süre içerisinde ortaya çıkardığı bu sistemin önümüzdeki dönemde rakiplerini geride bırakacağı tahmin ediliyor.
ASELSAN CATS özellikleri:
Menzil: 25 km
Dalgaboyu: 1064 nm
Tekrar frekansı: 20 Hz
Sensör çözünürlükleri
IR: 640×512
TV: 1920×1080
DI-NIR: 640×480
Görüş Açıları (Yatay)
IR: 0.5° – 0.9° – 3.2° – 30°
TV: 0.5° – 0.9° – 3.2° – 30°
DI-NIR: 0.5°
Lazer Hedef İşaretleyici ve Mesafe Ölçer
Lazer Noktalayıcı ve Aydınlatıcı
Dahili Sensör Hizalama Birimi
Tümüyle Sayısal Video İşleme Hattı
Gelişmiş Görüntü İşleme
Çoklu Hedef Takibi
IR, HDTV ve DI-NIR
Eşzamanlı Hedef Takibi
Hassas Hedef Konumu Belirleme
Hareketli Hedefin Yönünü ve Hızını Belirleme
Ataletsel Ölçüm Birimi
Hassas Stabilizasyon
Otomatik Hizalanma
Yüksek İrtifalardaki Çok Düşük Sıcaklıklarda Çalışma
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Son Dakika › Güncel › Ambargoya rağmen: SİHA'ların yeni gözü ASELSAN CATS! - Son Dakika