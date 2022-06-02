Ambarlı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı - Son Dakika
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Ambarlı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

02.06.2022 14:21
Ambarlı açıklarında sürüklenen tekne kurtarıldı

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ambarlı açıklarında sürüklenen ve içinde bir kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Ambarlı açıklarında sürüklenen ve içinde bir kişi bulunan teknenin kurtarıldığını bildirdi.

???????Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ambarlı açıklarında sürüklenen ve içinde 1 kişi bulunan 8 metre boyundaki tekne, KEGM-6 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek West İstanbul Marina'ya emniyetle yanaştırıldı." ifadeleri kullanıldı.

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Kaynak: AA

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul, Marina, Güncel, Son Dakika

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