Üye Girişi
Ambarlı'da binan balkonu çöktü; 1 yaralı - Son Dakika

Ambarlı'da binan balkonu çöktü; 1 yaralı

29.12.2021 15:29
Ambarlı'da binan balkonu çöktü; 1 yaralı

Avcılar'da 4 katlı binanın 2'inci kat balkonu çöktü.

Avcılar'da 4 katlı binanın 2'inci kat balkonu çöktü. Olayda bir kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay Ambarlı Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi'nde yaşandı. 4 katlı binanın 2'inci kat balkonu büyük bir gürültü ile çöktü. Çöken balkonla birlikte zemine düşen ev sahibi Süleyman Yılmaz hafif yaralandı. Olay yerine itfaiye ekipleri ve ambulans sevk edildi. Polis ekipleri ise çevrede güvenlik çemberi oluşturdu. Yaralı Yılmaz sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken, hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Balkon çökmesinin yaşandığı bina tedbir amacıyla boşaltıldı.

Olayı anlatan bir mahalle sakini "Arkada Süleyman abi balkona çıkıyor. Balkonla birlikte aşağı düşüyor. Tüm millet koştu. Ambulans çağırdık. Ambulans hastaneye götürdü. Elinde bir kanama vardı" dedi.

Bir başka mahalle sakini ise, "Süleyman abinin aşağı düştüğünü gördük. Elinde yırtılma vardı. Hemen ambulans çağırdık. Durumu iyi çok şükür" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Ambulans, Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ambarlı'da binan balkonu çöktü; 1 yaralı - Son Dakika


Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek para Katar'daki Beşiktaş-Antalyaspor finalinden müthiş gelir! İşte kasaya girecek para         
15:19
Gözü dönmüş koca dehşeti! Eve eşyalarını almaya gelen karısını öldürüp intihar etti Gözü dönmüş koca dehşeti! Eve eşyalarını almaya gelen karısını öldürüp intihar etti         
15:15
Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz..         
14:44
Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde, Paris'tekiler sahte! Zonguldaklı kaporta ustasından garip iddia: Gerçek Van Gogh tabloları benim elimde,..         
14:11
Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son Doğu ve Güneydoğu Anadolu'yu Karadeniz'e bağlayan Pirinkayalar Tüneli'nde mutlu son         
11:47
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası..         
11:28
Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı Markette 20 liralık fiyat farkını zabıtanın dikkati ortaya çıkardı         
10:44
Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı Metroda bir dilenci, topladığı paraları herkesin içinde çıkarıp saydı         
09:57
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar..         
08:10
Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi Türkiye'nin Varşova Büyükelçiliği'ne molotoflu saldırı düzenlendi         
19:31
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41

Son Dakika Haberleri
15:14 Gözü dönmüş koca dehşeti! Eve eşyalarını almaya gelen karısını öldürüp intihar etti
15:13 Küçük Asiye'nin yaralandığı pitbull saldırısına ilişkin görüntülerin bir kısmı silinmiş
14:57 Kamyon yolcu otobüsüne çarptı! 8 kişi yaralandı
14:55 Saadet Lideri'nden Erdoğan'a: İki cami yapmak, imam hatipler seni kurtarmaz
14:54 Dava kararı sonrası Aziz Yıldırım'a sürpriz ziyaret!
14:53 İbo Show'un yılbaşı özel bölümünden ilk kareler yayınlandı
14:50 Arkeologlar açmaya cesaret edemedi! O mumya X ışınlarıyla incelendi: Bu gerçekten çok ilginç bir durum
14:44 Pirinkayalar Tüneli'nin açılışını gerçekleştiren Erdoğan, çevre düzenlemesini yetersiz buldu
14:32 Pınar Deniz'den karantina sonu videosu
14:27 HDP İzmir saldırısı davasında arbede çıktı! Katil zanlısı Onur Gencer'in kafasına şişe atıldı, ortalık birbirine girdi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 15:36:02. #1.13#
SON DAKİKA: Ambarlı'da binan balkonu çöktü; 1 yaralı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement