AMBARLI'DA OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI: 3 ÖLÜ - 2 - Son Dakika
Üye Girişi

AMBARLI'DA OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI: 3 ÖLÜ - 2

17.03.2023 00:31

Beylikdüzü Ambarlı Liman Yolu'nda hızla ilerlediği öne sürülen otomobil bariyere vurduktan sonra tıra arkadan çarptı. Kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Ambarlı Liman Yolu Caddesi'ndeki kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Hızla ilerlediği öne sürülen Ediz Çelik (19) yönetimindeki 34 CYG 605 plakalı otomobil bariyere vurduktan sonra savrularak 34 EY 7379 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

Hurda yığını haline gelen otomobildeki Ediz Çelik ve yan koltuğunda bulunan arkadaşı Mehmet Can Gezer (18) olay yerinde öldü.

"HIZLI GELİYORDU"

Polis yolu trafiğe kapatırken TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Görgü tanığı Osman Türkmen, "Biraz yağmur vardı kaygandı yerler de, arkadaş da hızlı geliyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybetti birden kaza oldu" dedi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Önce bariyerlere sonra tıra çarptı! Beylikdüzü'nde hızla gelen otomobil iki kişiye mezar oldu Önce bariyerlere sonra tıra çarptı! Beylikdüzü'nde hızla gelen otomobil iki kişiye mezar oldu Beylikdüzü'nde feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı Beylikdüzü'nde feci kaza: 2 ölü, 1 ağır yaralı

Beylikdüzü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AMBARLI'DA OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI: 3 ÖLÜ - 2 - Son Dakika


Son Dakika
00:42 Jorge Jesus'tan Fenerbahçe taraftarına Ali Koç tepkisi: Daha iyi bir başkan görmedim
19:09 Togg T10X'e ilk 4 saatte 7 bin 734 ön sipariş verildi
00:18 Sivasspor-Fiorentina maçında kan aktı! Sahaya atlayan taraftar İtalyan futbolcunun burnunu kırdı
00:02 Önce bariyerlere sonra tıra çarptı! Beylikdüzü'nde hızla gelen otomobil iki kişiye mezar oldu
22:33 Kılıçdaroğlu'ndan KKTC dönüşü zehir zemberek sözler: Çocukların katilleri belli, Cumhurbaşkanı olarak hesabını soracağım
23:28 Mersin açıklarında 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:48 Kariyerinde bir ilki yaşadı! Jesus'un göz kamaştıran başarısı Fenerbahçe'de son buldu
23:35 Fenerbahçe'nin veda galibiyeti nefes aldırdı! Avrupa'ya gidecek takım sayımız netleşti
21:43 İstanbul'da korku dolu anlar! Sahibinin bıraktığı pitbull cinsi köpek, 13 yaşındaki çocuğu ısırdı
22:52 Kılıçdaroğlu'nun HDP ziyareti ertelendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2023 01:25:20. #1.12#
SON DAKİKA: AMBARLI'DA OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI: 3 ÖLÜ - 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement