AMBARLI'DA OTOMOBİL TIR'A ARKADAN ÇARPTI: 3 ÖLÜ - 2

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi Ambarlı Liman Yolu Caddesi'ndeki kaza saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Hızla ilerlediği öne sürülen Ediz Çelik (19) yönetimindeki 34 CYG 605 plakalı otomobil bariyere vurduktan sonra savrularak 34 EY 7379 plakalı TIR'a arkadan çarptı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİLER

Hurda yığını haline gelen otomobildeki Ediz Çelik ve yan koltuğunda bulunan arkadaşı Mehmet Can Gezer (18) olay yerinde öldü.

"HIZLI GELİYORDU"

Polis yolu trafiğe kapatırken TIR sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Görgü tanığı Osman Türkmen, "Biraz yağmur vardı kaygandı yerler de, arkadaş da hızlı geliyordu. Direksiyon hakimiyetini kaybetti birden kaza oldu" dedi.