Son Dakika › Güncel › Ambarlı Limanı'nda Çin'den gelen gemiler denetleniyor - Son Dakika
Ambarlı Limanı'nda Çin'den gelen gemiler denetleniyor
6 saat önce
Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Ambarlı Limanı'na çeşitli ülkelerden ve özelikle Çin'den gelen gemilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 11:54 Kaynak: İHA
Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Ambarlı Limanı'na çeşitli ülkelerden ve özelikle Çin'den gelen gemilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.
Sağlık Bakanlığı, dünya genelinde görülmeye başlanan korona virüsü nedeniyle birçok noktada tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda limanlarda yapılan denetimler de yoğunlaştı. Ambarlı Limanı'na çeşitli ülkelerden ve özelikle Çin'den gelen gemilere yönelik denetimler titizlikle sürdürülüyor. - İSTANBUL
Son Dakika Çin yönetiminden ABD'ye şok suçlama: Paniği artırıyorsunuz Koronavirüse yakalanan yaşlı çiftin vedalaştığı anlar yürek dağladı Çin'den korkunç görüntüler! Karantinadaki kadın barikatla eve hapsedildi Çin'de salgının kendilerine bulaşmasından korkan sağlık görevlileri, drone ile virüs taraması yaptı