Ambarlı Limanı'nda Çin'den gelen gemiler denetleniyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ambarlı Limanı'nda Çin'den gelen gemiler denetleniyor - Son Dakika

Ambarlı Limanı'nda Çin'den gelen gemiler denetleniyor

6 saat önce

Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Ambarlı Limanı'na çeşitli ülkelerden ve özelikle Çin'den gelen gemilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, korona virüsü nedeniyle alınan tedbirler kapsamında, Ambarlı Limanı'na çeşitli ülkelerden ve özelikle Çin'den gelen gemilere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Sağlık Bakanlığı, dünya genelinde görülmeye başlanan korona virüsü nedeniyle birçok noktada tedbirlerini artırdı. Bu kapsamda limanlarda yapılan denetimler de yoğunlaştı. Ambarlı Limanı'na çeşitli ülkelerden ve özelikle Çin'den gelen gemilere yönelik denetimler titizlikle sürdürülüyor.

(Hasibe Karadağ - Alper Suat Tutaşı/İHA)

Ambarlı Limanı'nda Çin'den gelen gemiler denetleniyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Sağlık Bakanlığı, Ambarlı Limanı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 12:25 Kaynak: İHA
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