Ambarlı Limanı'nda, Meksika'dan Gemiyle Getirilen Bir Konteynerde 1 Ton 580 Kilo Marihuana Ele Geçirildi

Meksika'dan İstanbul Ambarlı Limanı'na gelen bir gemiden indirilen bir konteynerde kumaş toplarının arasına gizlenmiş halde 1 ton 580 kilo 460 gram marihuana ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince ortak yürütülen operasyon sonucunda Meksika merkezli bir uyuşturucu kartelinin Türkiye'ye yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapacağı tespit edildi. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından Meksika'dan Türkiye'ye gelerek Ambarlı Limanı'na yanaşan gemiden indirilen konteynerin TIR'a yüklendiği sırada operasyon düzenlendi.

İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı operasyonda, 156 ayrı kumaş topunun içerisine zulalanmış bin 580 kilo 640 gram marihuana ele geçirildi. Olayla ilgili olarak H.S., C.A., M.U., Z.Ö. ve M.S. isimli 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınarak sorgulanmak üzere İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesine getirilen 5 şüphelinin ifade işlemlerinin devam ettiği bildirildi.