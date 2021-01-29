Ambarlı limanında muz konteynerinden adeta uyuşturucu fışkırdı - Son Dakika

Ambarlı limanında muz konteynerinden adeta uyuşturucu fışkırdı

29.01.2021 10:27

Ambarlı limanında muz konteynerinden adeta uyuşturucu fışkırdı Piyasa değeri 65 milyon liralık 88 kilo kokain ele geçirildi Ambarlı Limanı'na Güney Amerika'dan gelen muz konteynerlerinde arama yapan Gümrük Muhafaza ekipleri, konteynerlerin içinde muzların arkasına gizlenmiş bölmeden piyasa...

Ambarlı limanında muz konteynerinden adeta uyuşturucu fışkırdı

Piyasa değeri 65 milyon liralık 88 kilo kokain ele geçirildi

İSTANBUL - Ambarlı Limanı'na Güney Amerika'dan gelen muz konteynerlerinde arama yapan Gümrük Muhafaza ekipleri, konteynerlerin içinde muzların arkasına gizlenmiş bölmeden piyasa değeri yaklaşık 65 milyon lira olan 88 kilo kokain ele geçirdi. Maddelerin tespitinde hassas burunlu Hugo ve Breki'nin yanı sıra X-ray cihazı da kullanıldı.

Avcılar Ambarlı Gümrüğü'nde Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından rutin kontrol sırasında Güney Amerika'dan gelen muz konteynerlerinin içerisinde arama yapıldı. X-ray cihazıyla yapılan aramalarla muzların arkasındaki havalandırma kısmına doğru bir yoğunluk tespit edildi. Ekipler hassas burunlu Hugo ve Breki isimli 2 köpekten de yararlandı. 2 ayrı konteyner içerisinde gizlenmiş piyasa değer 65 milyon lira değerinde olduğu söylenilen 88 kilo uyuşturucu madde kokain ele geçirildi. Konuyla ilgili savcılık tarafından soruşturmanın devam ettiği bildirildi.

Operasyon anı kamerada

Gümrük Muhafaza ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyon anı ise kamera ile kaydedildi. Görüntülerde, operasyon anının yanı sıra uyuşturucunun tespit edilmesi de görüldü.

Ambarlı limanında muz konteynerinden adeta uyuşturucu fışkırdı
Ambarlı limanında muz konteynerinden adeta uyuşturucu fışkırdı
Ambarlı limanında muz konteynerinden adeta uyuşturucu fışkırdı
Ambarlı limanında muz konteynerinden adeta uyuşturucu fışkırdı

Ambarlı Limanı, Güney Amerika, Kokain, Hugo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ambarlı limanında muz konteynerinden adeta uyuşturucu fışkırdı - Son Dakika


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