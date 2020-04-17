Ambarlı Limanı'nda on binlerce kaçak maske ve tulum ele geçirildi - Son Dakika

İstanbul'daki Ambarlı Gümrük Müdürlüğü Kumport Limanı'nda düzenlenen operasyonda, bir konteynerde kaçak yollarla yurt dışına gönderilmek için hazırlanmış on binlerce maske ve tulum ele geçirildi.

Güvenlik kaynaklarına dayanan bilgilere göre, İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü Kumport Limanı'ndaki bir konteynerde kaçak yollarla yurt dışına sevk edilmek üzere hazırlanmış maske ve tulum olduğu istihbaratını aldı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında alınan ihbarı değerlendiren kaçakçılık polisi, bu akşam saatlerinde limandaki konteynere baskın düzenledi. Operasyonda 211 bin maske, 3 bin 975 mavi önlük, 5 bin 800 beyaz tulum ele geçirildi. Baskında ele geçirilen maske ve önlüklerin Türkiye'den yurt dışına gönderileceği kaydedilirken, hangi ülkeye sevk edileceği ise bildirilmedi. Operasyonda biri gümrük müşaviri olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlılar, sorgulanmak üzere Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

(İHA)