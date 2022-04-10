İSTANBUL-BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BU YILKİ İHRACAT HEDEFİMİZ 250 MİLYAR DOLAR - Son Dakika
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İSTANBUL-BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BU YILKİ İHRACAT HEDEFİMİZ 250 MİLYAR DOLAR

10.04.2022 04:08

Ambarlı Limanı'nda çalışan işçilerle sahurda bir araya gelen ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Limanlarımızda sizlerin sayesinde geçen yıl rekorlar kırılarak, ihracatımızı 225 milyar dolara çıkardık.

Ambarlı Limanı'nda çalışan işçilerle sahurda bir araya gelen ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Limanlarımızda sizlerin sayesinde geçen yıl rekorlar kırılarak, ihracatımızı 225 milyar dolara çıkardık. Bu yılki hedefimiz de 250 milyar dolar" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sahurda Ambarlı Limanı'nda çalışan işçilerle bir araya geldi. Limanda incelemelerde bulunan Karaismailoğlu, Ambarlı Limanı'nın önemine değinerek, 'Ülkemizin gelişmesi, büyümesi için dünyadaki lojistik küresel güç olacak Türkiye'nin, dünyada küresel hareketlere yön verecek, lojistik hareketlere yön verecek büyük Türkiye'nin alt yapısı için çalışıyorsunuz. Bunun için hepinize minnettarız" dedi.

'SON 20 YILDIR ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNDE ÖNEMLİ GELİŞMELER OLDU"

Özellikle son 20 yılda Türkiye'de ulaştırma alanında büyük gelişmelerin yaşandığını vurgulayan Karaismailoğlu, 'Karayollarında büyük gelişmeler oldu. 28 bin 500 kilometrelik bölünmüş yol, 70 bin kilometreye uzanan yol ağında ülkemizde faaliyet veriyoruz kara yolunda. Yine demir yolunda 13 bin 22 kilometre olan demir yolu hattımızı da inşallah önümüzdeki yıllarda 28 bin kilometreye kadar çıkaracağız. Hava yollarında yine 26 olan havalimanını 57'ye çıkardık. Bunu da önümüzdeki yıllarda 61'e tamamlayacağız. Yani ülkemizde bütün sektörlerde alt yapısı tamamlamak gibi büyük çalışmalarımız var" diye konuştu.

'DÜNYA TİCARET HACMİ 12 MİLYAR TON"

Dünya ticaret hacmi ile ilgili de bilgiler veren Karaismailoğlu, 'Karayolu, hava yolu ve demir yoluyla birlikte bunların hepsinin toplandığı yerler limanlarımız. Bunları birlikte entegre etmemiz gerekiyor. Dünyadaki ticaret hacmi şu anda 12 milyar ton. 2030 yılına geldiğimizde bu ticaret hacmi 25 milyar tonlara çıkacak. Yapılan simülasyonlar ve araştırmalar onu gösteriyor. Bizler de bu 25 milyar tonluk ürün hacmindeki payımızı arttırmak için önemli çalışmalar yapıyoruz. Bütün sektörler limanda birleşiyorlar. Yani 12 milyar ton olan dünya ticaret hacminin yüzde 90'ına yakını deniz yoluyla taşınıyor. Limanlarımız burada olmazsa olmazlarımızdır. İçinde bulunduğumuz Ambarlı Limanı'nda, Türkiye'deki konteynır taşımacılığının yüzde 25'ini sizler yapıyorsunuz. O yüzden sizler çok kıymetlisiniz. İnşallah önümüzdeki yıllarda buranın kapasitesini artırarak, buradaki ihracatın katkısı çok daha fazla olacak" şeklinde konuştu.

BU YILKİ İHRACAT HEDEFİMİZ 250 MİLYAR DOLAR

Türkiye'nin geçen yıl büyük bir rekora imza attığını vurgulayan Karaismailoğlu, 'Limanlarımızda sizlerin sayesinde geçen yıl rekorlar kırılarak ihracatımızı 225 milyar dolara çıkardık. Bu yılki hedefimizde 250 milyar dolar. Önümüzdeki yıllarda ise bu rakam 500 milyar dolara, ihracat hacmimizi çıkaracağız. Bu yaptığımız büyük ulaştırma alt yapı hamleleri bunun ayak izleri ve bunun için yapılmakta. Ülkemizdeki ihracat, üretim, istihdam, teknolojinin artması bu ihracat rakamlarının yükselmesi, bunların hepsi ülkemizin dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına girecek büyük Türkiye'nin ayak sesleri. Artık önümüzde hiçbir engel yok. Önümüzdeki yıllarda dünyanın gelişmiş en büyük 10 ekonomisi arasına gireceğiz ve dünyada lojistik hareketlere yön veren küresel bir süper güç olacağız" ifadelerini kullandı.

İSTANBUL-BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BU YILKİ İHRACAT HEDEFİMİZ 250 MİLYAR DOLAR
İSTANBUL-BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BU YILKİ İHRACAT HEDEFİMİZ 250 MİLYAR DOLAR
İSTANBUL-BAKAN KARAİSMAİLOĞLU: BU YILKİ İHRACAT HEDEFİMİZ 250 MİLYAR DOLAR

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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