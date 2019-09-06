Son Dakika Haberleri: Ambarlı limanı'ndaki silah ticareti operasyonu kamerada
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Ambarlı limanı'ndaki silah ticareti operasyonu kamerada

1 saat önce

BEYLİKDÜZÜ Ambarlı Limanı'nda bulunan bir gemiye silah ticareti operasyonu düzenlendi.

Ambarlı limanı'ndaki silah ticareti operasyonu kamerada, System.String[]
BEYLİKDÜZÜ Ambarlı Limanı'nda bulunan bir gemiye silah ticareti operasyonu düzenlendi. Operasyonda, gemi içerisinde bulunan bir konteynerde 1 adet uzun namlulu tabanca gövdesi, bin 200 adet fişek, 30 adet uzun namlulu silah fişeği ele geçirilirken, 5 şahıs gözaltına alındı. Operasyon anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
ABD'den Bulgaristan'a giden gemideki bir konteynerde lüks araç motor parçaları arasında silah taşındığı ihbarı üzerine İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Ekipler 11 Temmuz'da yaptığı ortak çalışmayla Ambarlı Limanı'nda bulunan gemide arama yaptı. Aramalarda lüks araçların motor parçaları arasına gizlenmiş 1 tabanca, 30 tabanca gövdesi, 1 uzun namlulu tabanca gövdesi, 53 şarjör, 28 icra yayı ve mili, 28 sürgü, değişik çap ve markalarda bin 200 mermi ile 30 uzun namlulu mermisi ele geçirdi.


2'Sİ YABANCI UYRUKLU 5 KİŞİ İSTANBUL'DA YAKALANDI
Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri konuyla ilgili şüphelilerin tespiti, Türkiye'de bulunan bağlantılarının belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalarını genişletti. Yapılan çalışmalarda Bulgaristan'da alıcı konumunda bulunan S.C. John, gümrükte yakalanan motor parçalarıyla ilgili bilgi almaya gelen M.M. Vladimirov,  Türkiye'de konteynerlerin takibini üstlenen K.E., Bulgaristan'daki irtibat ve iletişimi sağlayan B.D., gümrük işlerini takip eden C.Ö. önceki gün gümrükte kalan mallarını almak üzere 4 Eylül'de Ambarlı Limanına geldiği sırada yakalanarak gözaltına alındı.


3 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
K.E. ve C.Ö. Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından emniyetten serbest bırakıldı. 2'si yabancı uyruklu 3 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi.


MOTOR PARÇALARI ARASINDAN SİLAH VE SİLAH PARÇALARI ÇIKARTILMASI KAMERADA
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstanbul Gümrükler Muhafaza Başmüdürlüğü ekiplerinin Ambarlı Limanı'nda konteynerde yaptığı aramalar polis kameralarına yansıdı. Görüntülerde konteynerden çıkartılan lüks araç motorları ve motor parçaları arasına gizlenmiş silah ve silah parçaları ele geçirilmesi görülüyor.


Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:42 Kaynak: DHA
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