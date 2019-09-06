Son Dakika Haberleri: Ambarlı limanında silah ticareti operasyonu
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Ambarlı limanında silah ticareti operasyonu

57 dakika önce

Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda bulunan bir gemiye silah ticareti operasyonu düzenlendi.

Ambarlı limanında silah ticareti operasyonu, System.String[]

Beylikdüzü Ambarlı Limanı'nda bulunan bir gemiye silah ticareti operasyonu düzenlendi. Operasyonda, gemi içerisinde bulunan bir konteynerde 1 adet uzun namlulu tabanca gövdesi, bin 200 adet fişek, 30 adet uzun namlulu silah fişeği ele geçirilirken, 5 şahıs gözaltına alındı. Operasyon anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.


Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza ekipleri ABD'den çıkıp Bulgaristan'a gitmekte olan bir denizcilik firmasına ait gemiye 4 Eylül günü Beylikdüzü-Ambarlı Limanı'nda silah ticareti operasyonu düzenledi. Operasyonda, gemi içerisinde bulunan bir konteynerde 1 adet tabanca, 30 adet tabanca gövdesi, 1 adet uzun namlulu tabanca gövdesi, 53 adet şarjör, 28 adet icra yayı ve mili, 28 adet sürgü, değişik çap ve markalarda bin 200 adet fişek, 30 adet uzun namlulu silah fişeği ele geçirildi.


Silah ticaretinin Türkiye bağlantılarını ortaya çıkarmak üzere soruşturmayı derinleştiren ekipler, Bulgaristan'da alıcı konumunda bulunan S. C. John, silah ticaretine yardım için Türkiye'ye gelen M. M. Vladimirov, Türkiye'de konteynerlerin takibini üstlenen K.E., Bulgaristan'daki irtibat ve iletişimi sağlayan B.D. ve gümrük işlerini takip eden C.Ö. isimli şahısları gözaltına alındı. K.E. ve C.Ö. isimli şahıslar ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılırken, S.C. John, M.M. Vladimirov ve B.D. isimli şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Operasyon anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Ambarlı Limanı, Bulgaristan, Beylikdüzü, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 01:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Polis, İSPARK otoparklarını işgal eden değnekçilere operasyon düzenledi
Aşk-ı Memnu'nun Cemile'si Pelin Ermiş ufak dokunuşlarla güzelliğine güzellik kattı Kuzenini öldürdü, mezarında dua edip teslim oldu Trafikte bir garip olay! Görenler cep telefonuna sarıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.9.2019 14:13:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ambarlı limanında silah ticareti operasyonu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]