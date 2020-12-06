Ambarlı Sahili'nde binlerce deniz anası kıyıya vurdu - Son Dakika

Ambarlı Sahili'nde binlerce deniz anası kıyıya vurdu
06.12.2020 13:06
Ambarlı Sahili'nde binlerce deniz anası kıyıya vurdu Avcılar'da sahilde deniz anası istilası havadan görüntülendi Avcılar Ambarlı Sahili'nde binlerce deniz anası kıyıya vurdu.
Ambarlı Sahili'nde binlerce deniz anası kıyıya vurdu
Avcılar'da sahilde deniz anası istilası havadan görüntülendi
İSTANBUL - Avcılar Ambarlı Sahili'nde binlerce deniz anası kıyıya vurdu. Deniz anaları havadan da görüntülendi.
Ambarlı Sahili'nde binlerce deniz anası kıyaya vurdu. Deniz analarının büyüklüğü şaşırtırken kıyıya vuran deniz analarının büyük kısmının ise belediye ekipleri tarafından temizlendiği de öğrenildi. Deniz analarının yoğunluğu drone ile havadan da görüntülendi. Cinsleri 'Deniz Ciğeri' türünden olduğunu bilinen deniz canlılarının lodos ve akıntı ile geldiği bilgisine de ulaşıldı.
Son Dakika İran'dan Fahrizade suikastına misilleme iddiası: MOSSAD yetkilisi Tel Aviv'de öldürüldü ABD'li otomobil devi Ford, Türkiye fabrikasının inşaatına başladı Eski kız arkadaşının evlendiğini öğrenen adam yoldaki otomobilin camını kafa atarak kırdı Set çalışanlarına saldırıda bulunan zorbalarla ilgili konuşan Kaynarca: Biz onlarla başa çıkamayız ABD'nin ana gündem maddesi Türkiye'ye yaptırım: Rusya ile yakınlaşmasının bedelidir Torununa dezenfektan fırlatan kadını masayla dövdü! O anlar kamerada Türkiye'de koronavirüs kabusu sürüyor! Günlük ölüm sayısı 196 ile en yüksek seviyeye çıktı Çukur'da sürpriz gelişme! 'İdris Baba' diziye geri döndü