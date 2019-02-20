Son Dakika Haberleri: Amber Harris, Hatay Büyükşehir Belediyespor'la Anlaştı

Amber Harris, Hatay Büyükşehir Belediyespor'la Anlaştı

1 saat önce

Kadınlar Basketbol Süper Lig takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Amber Harris'le anlaştı.

Amber Harris, Hatay Büyükşehir Belediyespor'la Anlaştı, System.String[]
Kadınlar Basketbol Süper Lig takımlarından Hatay Büyükşehir Belediyespor, ABD'li Amber Harris'le anlaştı.

Hind Ben Abdelkader ile Courtney Paris'in ayrılması ve sakatlanan oyunculardan dolayı sıkıntılı günler geçiren Hatay Büyükşehir Belediyespor'da yönetim eksikliği gidermek için ABD'li 1.96'lık pivot pozisyonunda oynayan Amber Harris'i transfer etti.

Önceki yıllarda Beşiktaş takımında da forma giyen Amber Harris geçen yılı ise Çin'de geçirdi. - HATAY

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 12:03 Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Büyükşehir Belediyespor, Hatay, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Lewis Hamilton ile ABD'li Şarkıcı Nicole Scherzinger'ın Özel Görüntülerinin Videosu Ortaya Çıktı! Maduro Emri Verdi, Asker Alarm Durumuna Geçti

Hatay 4,1 Büyüklüğündeki Depremle Sallandı ABD Başkan Yardımcısı Pence'den Erdoğan'a Gizli Telefon: S-400 Almayın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.2.2019 13:27:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amber Harris, Hatay Büyükşehir Belediyespor'la Anlaştı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]