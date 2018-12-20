Amber Heard'e Ölüm Tehdidi!

Amber Heard; Johnny Depp'e şiddet suçlaması yöneltmesi yüzünden hem Hollywood'ta hem de moda dünyasında kara listeye alındığını ve hatta ölümle tehdit edildiğini öne sürdü.

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Amber Heard; Johnny Depp'e şiddet suçlaması yöneltmesi yüzünden hem Hollywood'ta hem de moda dünyasında kara listeye alındığını ve hatta ölümle tehdit edildiğini öne sürdü.

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