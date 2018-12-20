Son Dakika Haberleri: Amber Heard'e Ölüm Tehdidi!

Amber Heard'e Ölüm Tehdidi!

3 saat önce

Amber Heard; Johnny Depp'e şiddet suçlaması yöneltmesi yüzünden hem Hollywood'ta hem de moda dünyasında kara listeye alındığını ve hatta ölümle tehdit edildiğini öne sürdü.

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Amber Heard; Johnny Depp'e şiddet suçlaması yöneltmesi yüzünden hem Hollywood'ta hem de moda dünyasında kara listeye alındığını ve hatta ölümle tehdit edildiğini öne sürdü.
Kaynak: DailyMotion.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:00 

Hollywood, Johnny Depp, Amber Heard, Magazin
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