Amber Heard'e Ölüm Tehdidi!
3 saat önce
Amber Heard; Johnny Depp'e şiddet suçlaması yöneltmesi yüzünden hem Hollywood'ta hem de moda dünyasında kara listeye alındığını ve hatta ölümle tehdit edildiğini öne sürdü.
Amber Heard; Johnny Depp'e şiddet suçlaması yöneltmesi yüzünden hem Hollywood'ta hem de moda dünyasında kara listeye alındığını ve hatta ölümle tehdit edildiğini öne sürdü.
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Haber Yayın Tarihi : 20.12.2018 11:00
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