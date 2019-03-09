Son Dakika Haberleri: Amber Türkmen Kadınlar Günü'nde Kadınlarla Birlikte 100 Adet Çam Ağacı Dikti

Amber Türkmen Kadınlar Günü'nde Kadınlarla Birlikte 100 Adet Çam Ağacı Dikti

1 saat önce

AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Çankaya'ya bağlı Mühye köyünü ziyaret etti.

Amber Türkmen Kadınlar Günü'nde Kadınlarla Birlikte 100 Adet Çam Ağacı Dikti, System.String[]
AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Çankaya'ya bağlı Mühye köyünü ziyaret etti. Kadınlarla birlikte 100 adet çam ağacı diken Türkmen, "Dünya kadınlarına armağan olsun diye 100 tane çam ağacı diktik" dedi.

AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü vatandaşla birlikte kutladı. Çankaya'ya bağlı Mühye köyünü ziyaret eden Türkmen ve beraberindeki ekip, Mühye köyünde dünyadaki tüm kadınlar adına 100 adet çam ağacı dikti. Günün anlam ve önemine değinen Türkmen, kadınların her gününün kıymetli olduğunu belirterek, '"Çam tohumu dağıtıyoruz. Tüm dünya kadınlarına diktiğimiz tüm ağaçları armağan edelim. Onlarla da paylaşalım'" ifadelerini kullandı.

"Dünya kadınlarına armağan olsun diye 100 tane çam ağacı diktik"

Kadınlar Günü'nde 100 tane çam ağacı dikerek tüm kadınlara böyle bir hediye vermek istediklerini kaydeden Türkmen, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde, dünya kadınlarına armağan olsun diye 100 tane çam ağacı diktik kadınlarımızla birlikte. Kadın gibi verimli olsun her yer. Seçim çalışmalarımız boyunca vatandaşımıza bilgilerimizi aktarırken hediye olarak çam tohumları dağıtıyoruz. Onlar da Çankaya'da güzelliklerin tohumlarını atsınlar filizlensin diye. Her gün çoğalarak gidiyoruz ve Çankaya'nın yokuşunu tırmanıyoruz" şeklinde konuştu.

Türkmen çam ağacı diktikten sonra Mühye köyü sakinleriyle sohbet ederek fotoğraf çektirdi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 09:33 Kaynak: İHA

Çankaya, Amber Türkmen, Dünya Kadınlar Günü, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erkeklerin Konuştuğu, 'kadın Olmak' Paneline Kadınlardan Tepki Gazeteci Abdurrahman Dilipak, 8 Mart'ı Kutlayanlara Küfür Etti

Emine Erdoğan'ın Davetine, Nil Karaibrahimgil Anlattığı Hikayeyle Damga Vurdu! Annesini Kanserden Kaybeden Hande Erçel, Paylaşımıyla Duygulandırdı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.3.2019 11:26:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Amber Türkmen Kadınlar Günü'nde Kadınlarla Birlikte 100 Adet Çam Ağacı Dikti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]