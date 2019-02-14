Amber Türkmen Vatandaşlara Gül Hediye Etti

AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla vatandaşlara gül hediye etti.

AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla vatandaşlara gül hediye etti.



Türkmen, Sevgililer Günü dolayısıyla Kızılay Alışveriş Merkezi önünde vatandaşlarla bir süre sohbet etti ve onlara gül verdi.



Vatandaşların her gününü paylaşmak istediklerini belirten Türkmen, "İyisiyle acısıyla tatlısıyla bugünler bizim için vesile oluyor. Vatandaşlarımızın Sevgiler Günü'nü kutluyorum. Herkesin gönlünde başka bir sevgili var onu da biliyorum. Nice sağlıkla sevgi dolu uzun yıllar diliyorum herkese." dedi.



Türkmen, daha sonra görev yapan polis memurlarına ve basın mensuplarına da gül vererek, vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.

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