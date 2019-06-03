Son Dakika Haberleri: Ambouli Dostluk Barajının gövde dolgusu tamamlandı
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Ambouli Dostluk Barajının gövde dolgusu tamamlandı

1 saat önce

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Cibuti'de yaptırılan Ambouli Dostluk Barajının gövde dolgusunun tamamlandığı bildirildi.

Ambouli Dostluk Barajının gövde dolgusu tamamlandı, System.String[]
Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Cibuti'de yaptırılan Ambouli Dostluk Barajının gövde dolgusunun tamamlandığı bildirildi.
Tarım ve Orman Bakanlığından yapılan açıklamada, 13 Mayıs 2014'te Ankara'da Türkiye ve Cibuti arasında "Su Alanında İşbirliği Anlaşması" imzalandığı anımsatıldı.
Açıklamada, söz konusu anlaşma esas alınarak, Cibuti nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı başkent Cibuti'yi taşkınlardan korumak maksadıyla Ambouli Nehri üzerinde baraj yapımı konusunda mutabık kalındığı kaydedildi.
Bu doğrultuda projelendirilen Ambouli QUEAH (Dostluk) P-17 Barajı'nın inşası için hibe anlaşmasının iki ülke arasında 24 Temmuz 2016'da imzalandığı anımsatılan açıklamada, temelden 71 metre yükseklikte ve 16 milyon avro bedelle inşa edilen barajın, 24 Nisan 2017'de yer tesliminin yapıldığı ve kazı çalışmalarına başlandığı belirtildi.
Bu çerçevede Türk ve yerel kaynaklı işçilerin çalıştığı barajın gövde dolgusunun tamamlanarak, mutlu sona ulaşıldığı belirtilen açıklamada, "Barajın su tutarak hizmete başlamasıyla bölgedeki insanlara içme ve kullanma suyu temin edilecek. Ayrıca baraj, Cibuti nüfusunun yüzde 75'inin yaşadığı Başkent Cibuti'yi de taşkın zararlarından koruyacak." ifadelerine yer verildi.
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:53 Kaynak: AA
Cibuti, Ekonomi
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