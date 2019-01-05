Ambulans Ali" Yağmur Altında Atletle Kent Meydanında Türkiye İçin Dua Etti
56 dakika önce
Hatay'da yaşayan ve çıkardığı ambulans sesiyle ünlenen "Ambulans Ali" lakaplı Ali Bozoğlan, bu seferde kent meydanında Türkiye için dua etti.
Hatay
'da yaşayan ve çıkardığı ambulans sesiyle ünlenen "Ambulans Ali" lakaplı Ali Bozoğlan, bu seferde kent meydanında Türkiye
için dua etti. Yağmura ve soğuk havaya aldırmadan atletle kent meydanında dua eden daha sonra da geri geri giderek meydandan uzaklaşan "Ambulans Ali" görenleri şaşırttı.
Çıkardığı ambulans sesiyle tanınan 48 yaşındaki Ali Bozoğlan, son günlerde atlet ve şortla geri geri koşmasıyla konuşuluyor. Son olarak merkez ilçe Antakya
'nın kent meydanına gelen "Ambulans Ali" Türkiye için dua ederek, Fatiha okudu. Çevredekilerin bakışlarına ve yağan yağmura aldırmayan "Ambulans Ali" daha sonra geri geri koşarak alandan uzaklaştı. - HATAY
Son Dakika
» Yaşam
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 09:17 Kaynak: İHA
Dünyada Tek Örneği Budapeşte'de Olan Caminin Resmi Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan Yapacak
Kasımpaşa'nın Yeni Transferi Azad Toptik: Şampiyon Olmak İçin Kadromuz Yeterli
Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu: 3'lü Zirve İstanbul'da Toplanacak
Görevden Alınan CHP İl Başkanından Muharrem İnce İtirafı