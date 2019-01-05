Son Dakika Haberleri: Ambulans Ali' Yağmur Altında Atletle Türkiye İçin Dua Etti

Ambulans Ali' Yağmur Altında Atletle Türkiye İçin Dua Etti

1 saat önce

'Ambulans Ali' yağmur altında atletle Türkiye için dua etti Onu görenler üşüdü, o ise atletle Türkiye için dua ettiHATAY - Hatay'da yaşayan ve çıkardığı ambulans sesiyle ünlenen "Ambulans Ali" lakaplı Ali Bozoğlan, bu seferde kent meydanında Türkiye için dua etti.

'Ambulans Ali' yağmur altında atletle Türkiye için dua etti
Onu görenler üşüdü, o ise atletle Türkiye için dua etti

HATAY - Hatay'da yaşayan ve çıkardığı ambulans sesiyle ünlenen "Ambulans Ali" lakaplı Ali Bozoğlan, bu seferde kent meydanında Türkiye için dua etti. Yağmura ve soğuk havaya aldırmadan atletle kent meydanında dua eden daha sonra da geri geri giderek meydandan uzaklaşan "Ambulans Ali" görenleri şaşırttı.
Çıkardığı ambulans sesiyle tanınan 48 yaşındaki Ali Bozoğlan, son günlerde atlet ve şortla geri geri koşmasıyla konuşuluyor. Son olarak merkez ilçe Antakya'nın kent meydanına gelen "Ambulans Ali" Türkiye için dua ederek, Fatiha okudu. Çevredekilerin bakışlarına ve yağan yağmura aldırmayan "Ambulans Ali" daha sonra geri geri koşarak alandan uzaklaştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 10:32 Kaynak: İHA

Hatay, Türkiye, Genel
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