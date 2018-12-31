Son Dakika Haberleri: Ambulans Bariyerlere Çarptı: 3 Yaralı

Ambulans Bariyerlere Çarptı: 3 Yaralı

2 saat önce

Kırşehir'den İstanbul'a hasta nakli yapan ambulansın Bolu'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Ambulans Bariyerlere Çarptı: 3 Yaralı, System.String[]
Kırşehir'den İstanbul'a hasta nakli yapan ambulansın Bolu'da kontrolden çıkarak bariyerlere çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sami Eranıl'ın kullandığı 40 EF 305 plakalı 112 Acil Servis ambulansı, nakli yapılan hastayı İstanbul'a bıraktıktan sonra dönüş yolunda Bolu girişinde don ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıktı.

Savrulan ambulans, bariyerlere çarparak şarampoldeki buzla kaplı alana düştü. Kazada şoför Eranıl ile diğer şoför Ceylan Ulaş ve sağlık memuru Hamza Mutlu yaralandı.

Bolu'daki hastanelere kaldırılan sağlık görevlilerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 10:46 Kaynak: AA

İstanbul, Bolu, Güncel
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