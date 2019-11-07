Son Dakika Haberleri: Ambulans domuza, arkasındaki otomobil de ambulansa çarptı: 3 yaralı
Son Dakika Güncel Ambulans domuza, arkasındaki otomobil de ambulansa çarptı: 3 yaralı

Ambulans domuza, arkasındaki otomobil de ambulansa çarptı: 3 yaralı

6 saat önce

BURDUR'un Karamanlı ilçesi yakınlarında, hasta taşıyan ambulans domuza, hasta yakınlarının bulunduğu otomobil de ambulansa çarptı.

Ambulans domuza, arkasındaki otomobil de ambulansa çarptı: 3 yaralı, System.String[]

BURDUR'un Karamanlı ilçesi yakınlarında, hasta taşıyan ambulans domuza, hasta yakınlarının bulunduğu otomobil de ambulansa çarptı. Kazada 3 kişi yaralanırken, yaban domuzu öldü.

Kaza, saat 21.00 sıralarında Karamanlı ilçesi Kılçan köyü yol ayrımında meydana geldi. Çavdır ilçesinde rahatsızlanan Fevzi Çağatay, çağrılan ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülmek üzere yola çıktı. Çağatay'ın yakınları da otomobille ambulansın arkasından gitmeye başladı. Okan Çelik yönetimindeki 15 SK 985 plakalı ambulans, iddiaya göre bir anda yola çıkan yaban domuzuna çarptı. Bu sırada arkadan gelen Süleyman Özsaygılı'nın (19) kullandığı 07 D 1116 plakalı otomobil de ambulansa çarptı. Kazada, otomobildeki Süleyman Özsaygılı, Gülistan Çağatay (43) ve Ertan Çağatay (22) yaralanırken, yaban domuzu öldü. Kazanın ardından ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanstaki sağlık ekipleri ve bölgeye gelen ekipler, yaralıları ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ölen domuzun kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.Öte yandan, Karamanlı Kaymakamı Adem Topaca ve Belediye Başkan vekili Hüseyin Balar da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.


Burdur Devlet Hastanesi, Karamanlı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 12:51 Kaynak: DHA
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