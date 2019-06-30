Son Dakika Haberleri: AMBULANS GELENE KADAR KAZADA YARALANAN ANNESİNİN ÜZERİNE ŞEMSİYE TUTTU
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AMBULANS GELENE KADAR KAZADA YARALANAN ANNESİNİN ÜZERİNE ŞEMSİYE TUTTU

1 saat önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavşaktan dönüş yapan motosikletteki Fatma Alınca'ya (81), savrulup düşerek yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kavşaktan dönüş yapan motosikletteki Fatma Alınca'ya (81), savrulup düşerek yaralandı. Alınca'ya ilk müdahaleyi yapan oğlu Muharrem Alınca (44), ambulans gelene kadar güneşten korumak için annesinin üzerine şemsiye tuttu.
Kaza, İnegöl ilçesi Özdilek Köprülü Kavşağı'nda meydana geldi. Muharrem Alınca, yönetimindeki 16 KAE 97 plakalı motosikletle kavşakta dönüş yaparken, arkasında oturan annesi Fatma Alınca savrulup, yola düştü. Yaralanan Fatma Alınca'ya ilk müdahaleyi, oğlu Muharrem Alınca yaptı. Alınca, ambulans gelene kadar, annesinin güneşten etkilenmemesi için şemsiye tuttu. Fatma Alınca, gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
AMBULANS GELENE KADAR KAZADA YARALANAN ANNESİNİN ÜZERİNE ŞEMSİYE TUTTU
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 04:42 Kaynak: DHA
Bursa, İnegöl, Şemsi Tebrizi, Güncel
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