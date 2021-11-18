AMBULANS GELENE KADAR YARALININ ELİNİ BIRAKMADI - Son Dakika

Haber-Kamera Hasan YILDIRIM -Özgür EREN İSTANBUL DHA

Kağıthane'de iki araç bir motosikletin karıştığı trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yerde yatan sürücüye yoldan geçmekte olan bir kadın yardım etti. Yaralı sürücünün elini tutarak ona moral veren kadın, yaralı ambulansa alınınca olay yerinden ayrıldı.

Kaza, İmrahor Caddesi üzerinde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öndeki otomobilin durmasıyla arkadan gelen hafif ticari araç ve motosiklet duramayarak öndeki araca çarptı. Zincirleme kazada en arkada bulunan motosiklet sürücüsü Yasin Bulut'un sol ayağı kırıldı. Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ambulans beklenirken yaralıya ilk müdahaleyi yoldan geçmekte olan İBB'ye bağlı Hızır Acil ekipleri yaptı.

ELİNİ TUTTU MORAL VERDİ

Acılar içinde kalan yaralıya, yoldan geçmekte olan bir kadın yardımcı oldu. Yaralının elini tutarak ona moral veren kadın, o sırada çalmakta olan telefona da baktı. Bir yandan yaralının elini tutarken diğer yandan da yaralı yakınlarını sakinleştirdi. Yaralı ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Kazayı görerek duran Mustafa Üstün Trafikte ilerliyorduk. Biraz trafik hızlı gibiydi. Herkes kendi yolunda gidiyordu. Öndeki araç birden fren yapınca hafif ticari araç ona vuruyor. Arkadaki motosiklet de öndeki araca vuruyor dedi.