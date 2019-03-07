Son Dakika Haberleri: Ambulans Gidemeyince Hastayı Kepçeyle Kurtardılar

Ambulans Gidemeyince Hastayı Kepçeyle Kurtardılar

21 dakika önce

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans ilerleyemeyince, hasta kadın kepçeyle evinden alındı.

Ambulans Gidemeyince Hastayı Kepçeyle Kurtardılar, System.String[]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans ilerleyemeyince, hasta kadın kepçeyle evinden alındı.

Yüksekova ilçesinde günlerdir etkili olan kar yağışı, ulaşımda da aksamalara neden oluyor. İlçe merkezine bağlı Kandilli köyünde rahatsızlanan Seher Şahin'in yakınları, 112 Acil Servis ekiplerini arayarak yardım istedi. Yola çıkan ambulans, kar yağışından dolayı ilerleyemeyince, devreye Yüksekova Özel İdaresi ekipleri girdi. Kepçeyle yolu açarak 4 saat sonra köye varan ekipler, hastayı hemen iş makinesine alarak ambulansın beklediği Akocak köyüne getirdi. Ambulansa alınarak ilk müdahalesi yapılan Seher Şahin, Yüksekova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Ekiplere teşekkür eden hasta yakını Fatma Şahin, "Biz öncelikle ambulansı aradık. Yoğun kar yağışından dolayı ambulans Akocak köyünde beklemek zorunda kaldı. Yolumuzu açan karla mücadele ekipleri, hastamızı kepçeye alarak ambulansa kadar getirdiler. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:21 Kaynak: İHA

Hakkari, Yüksekova, Güncel
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