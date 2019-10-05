Son Dakika Haberleri: Ambulans halk otobüsü
Son Dakika Güncel Haber

Ambulans halk otobüsü

1 saat önce

Antalya'da halk otobüs şoförü Tahsin Gedik, aracında fenalaşan yolcusu için duraklarda durmayıp, kırmızı ışıklarda geçerek hastaneye yetiştirdi.

Ambulans halk otobüsü, System.String[]

Antalya'da halk otobüs şoförü Tahsin Gedik, aracında fenalaşan yolcusu için duraklarda durmayıp, kırmızı ışıklarda geçerek hastaneye yetiştirdi.


Edinilen bilgilere göre, olay, Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Metin Kasapoğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. 'LC 07' hattında Lara- Üniversite seferini yapan 07 AU 311 plakalı otobüsteki erkek yolcu, birden fenalaştı.


Yolcunun fenalaştığını gören diğer yolcular, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra otobüs şoförü Tahsin Gedik'e bilgi verdi. 112'yi arayan Gedik, sağlık ekipleriyle buluşmak için, duraklarda durmayıp, kırmızı ışıklarda geçerek şehir merkezine geldi. Ambulansla buluşamayan Gedik, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine yolcuyu ulaştırdı.


Yolcularla birlikte vatandaşlık görevini yaptıklarını ifade eden Tahsin Gedik, "Yolcunun fenalaştığını görünce kırmızı ışıkta geçtim. Duraklarda durmadım, pas geçtim. Yine olsa yine aynısı yaparım. Bizler üstümüze düşen görevi yaptık. Diğer şoför arkadaşlarımın başına gelse, eminim ki onlarda aynısını yaparlar. Önemli olan insan canı" dedi. - ANTALYA

Antalya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 02:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalyalı çiftçinin kalp şeklinde ürettiği armuda sevgililer yoğun ilgi gösteriyor
Antalya'da nar yüklü kamyon devrildi: 3 ölü Hayatını kaybeden Ayşe'nin annesinden yürek dağlayan istek: Gömülürken yüzünü gösterin İş yerinin önündeki 2 ağacı kestiği iddia edilen esnafa, 50 bin TL para cezası kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 16:01:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ambulans halk otobüsü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]