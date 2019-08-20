Son Dakika Haberleri: Ambulans hatalı park nedeniyle güçlükle ilerledi
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Ambulans hatalı park nedeniyle güçlükle ilerledi

1 saat önce

Muğla'da, 112 Acil Servis ekibinin bulunduğu ambulans, hatalı park nedeniyle güçlükle ilerledi.

Ambulans hatalı park nedeniyle güçlükle ilerledi, System.String[]
Muğla'da, 112 Acil Servis ekibinin bulunduğu ambulans, hatalı park nedeniyle güçlükle ilerledi.
Orhaniye Mahallesi'ndeki İl Sağlık Müdürlüğünün de yer aldığı istasyondan, bir hasta için hareket eden 112 Acil Servis ekibinin bulunduğu ambulans, Pazar Sokak'ta sirenlerini çalarak ilerlemeye çalışırken trafiğe takıldı.
Ambulans, sokaktaki çift sıralı parklar ve hatalı park eden kamyonet nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Panik yapan kamyonet sürücüsü, yolu açmak isterken park halindeki araca çarptı. Vatandaşların çabasıyla açılan yolda güçlükle ilerleyen ambulans, bölgeden ayrıldı.
Acil Servis, Muğla, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 12:56 Kaynak: AA
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