Ambulans helikopter 1 buçuk aylık bebek için havalandı - Son Dakika

Ambulans helikopter 1 buçuk aylık bebek için havalandı
27.06.2021 16:02
Sivas'ta pnömoni hastalığı teşhisi konulan 1 buçuk aylık bebek için ambulans helikopter havalandı.
Sivas'ta pnömoni hastalığı teşhisi konulan 1 buçuk aylık bebek için ambulans helikopter havalandı.
Edinilen bilgilere göre Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde 1 buçuk ay önce dünyaya gelen Meliha Derinsu Kayalı' ya pnömoni hastalığı teşhisi konuldu. Fenalaşan bebek Koyulhisar İlçe Hastanesine götürüldü. Nefes almakta güçlük çeken bebeğin Sivas Numune Hastanesine getirilmesi için ambulans helikopter istendi. Ambulans helikopter bebeğin nakli için Koyulhisar İlçesine gitti. Hasta bebeği Koyulhisar İlçesinden alan ambulans helikopter Sivas Merkeze iniş yaptı. Sağlık ekiplerinin karşıladığı bebek Sivas Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Son Dakika 17:17 Genç kızların kavgasını zevk alarak izleyen erkekler, üstüne de "kafasına vur" diye tezahürat yaptı 17:16 Marmaris'te yangını söndürmeye giden itfaiye de kaza yaptı 16:43 Geriye yarı dolu su şişesi kaldı! Gölgesinde serinlediği binanın önünde hayatını kaybetti 16:07 Benfica ile uzun vadeli proje için el sıkışan Fatih Terim sayesinde G.Saray'a yıldız yağacak 15:43 İtalya'nın dev takımı Lazio, Emre Belözoğlu'na müthiş bir teklif yaptı 14:47 Tek celsede boşanan Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar'ın ayrılık sebebi ortaya çıktı 13:44 Slaven Bilic, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un teklifini kabul etmedi 13:34 İnternet sitesinden otomobilini satmak isteyen öğretmen, attığı imzayla bütün birikimini yitirdi