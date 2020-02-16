Ambulans helikopter 14 aylık "Tuğçe" için havalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ambulans helikopter 14 aylık 'Tuğçe' için havalandı - Son Dakika

Ambulans helikopter 14 aylık "Tuğçe" için havalandı

7 saat önce

Kalp rahatsızlığı ve enfeksiyon nedeniyle Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 14 aylık Tuğçe Çamlı, durumunun ağırlaşması üzerine, ambulans helikopterle Ankara Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Ambulans helikopter 14 aylık

Kalp rahatsızlığı ve enfeksiyon nedeniyle Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 14 aylık Tuğçe Çamlı, durumunun ağırlaşması üzerine, ambulans helikopterle Ankara Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kalbindeki sorun ve vücudundaki enfeksiyon nedeniyle bir haftadır Osmaniye Devlet Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi gören 14 aylık Tuğçe'nin, durumunun ağırlaşması üzerine Ankara Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevkine karar verildi.

Durumun Sağlık Bakanlığına bildirilmesi üzerine Adana'dan kalkan ambulans helikopter, Osmaniye 7 Ocak Stadı'na indi. Ambulansla stada getirilen Tuğçe, ambulans helikopterle Ankara'ya gönderildi.

Osmaniye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 01:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yasa dışı yollarla Türkiye'den çıkarılan iki tarihi eser Türkiye'ye yeniden kazandırıldı
Mansur Yavaş: Mal varlığımdaki değişimleri düzenli olarak açıklayacağım CHP il kongresinde gerginlik! Kadınlara yönelik sözü ortalığı karıştırdı İran'dan ABD'ye gözdağı: Müzakere masasına oturmaya mecbur bırakacağız

Son Dakika Haberleri
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı
17:44 Uğradığı saldırının ardından yoğun bakıma alınan sosyal medya fenomeni Ares Özdemir'in beyin ölümü gerçekleşti
17:13 Aleyna Tilki'nin yeni klibiyle ilgili sözleri, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı: Kliplerimdeki ayılar birçok ünlüden daha ünlü
17:12 Pop sanatçısı Tan Taşçı, Highway'de sevenleriyle buluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 20:51:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ambulans helikopter 14 aylık "Tuğçe" için havalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]