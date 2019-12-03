Ambulans helikopter 146 hasta için havalandı

Sağlık İl Müdürü Uzm. Dr. Fethullah Selçuk Moğulkoç, Sağlık Bakanlığı tarafından Sivas'a konuşlandırılan ve ilk olarak 29 Ocak 2019 tarihinde Divriği'de bulunan bir hasta için havalanan ambulans helikopterin o günden bu yana 146 hastayı sağlık tesislerine ulaştırdığını söyledi



Sivas'ta yürütülen sağlık hizmetleri hakkında bilgi veren İl Müdürü Moğulkoç, Sağlık Bakanlığı tarafından Sivas'a konuşlandırılan ve ilk olarak 29 Ocak 2019 tarihinde Divriği'de bulunan bir hasta için havalanan ambulans Helikopterin o tarihten bu zamana 146 hasta için havalandığını söyledi.



112 Acil Sağlık Hizmetleri hakkında bilgiler vererek sözlerine başlayan İl Müdürü Moğulkoç, "Acil Sağlık Hizmetleri yurt geneline en uç noktalara kadar yayılmış, kesintisiz olarak hizmet veren, il merkezlerindeki komuta kontrol merkezine bağlı olarak çalışan, tüm ilçelerde ve bazı önemli noktalarda kurulmuş istasyonlardan oluşan büyük bir sistemdir. Acil Sağlık Hizmetlerinin amacı, acil sağlık hizmeti ihtiyacı oluşan vatandaşlarımıza günün 24 saatinde ücretsiz olarak 112 acil çağrı hattının aranması halinde en kısa sürede ulaşmak ve en uygun şekilde tedavisinin yapılabileceği bir merkeze ulaştırmaktır. Hastanın durumuna göre, iklim, coğrafi ve trafik gibi koşullar göz önüne alınarak, en uygun ambulans yönlendirilerek 112 Acil Sağlık hizmeti kentsel ve kırsal alanda yüzde 100 erişim ile sunulmaktadır" dedi.



"7 Bin 607 Kişiye Bir Kara Ambulansı Düşmekte"



2002 yılında Sivas'ta 20 ambulans ve 17 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuyla hizmet verildiğini hatırlatan Moğulkoç, "2019 yılı itibariyle 75 adet standart kara ambulansı, bir tanesi kar küreme bıçaklı ve çelik paletli olmak üzere 8 adet kar paletli ambulans, 2 adet özel donanımlı ambulans, 1 adet hava ambulansı olmak üzere toplam 86 kara ve hava ambulansı ve 36 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonuyla ilimize hizmet vermektedir. Ülkemizde en son TÜİK verilerine göre 16 bin 418 kişiye bir ambulans düşerken ilimizde ise 7 bin 607 kişiye bir kara ambulansı düşmektedir" dedi.



İl Müdürü Moğulkoç, konuşmasını şu ifadelerle tamamladı: "2019 yılının ilk 11 ayında 55 bin 302 acil yardım vakasında vatandaşlarımıza acil yardım hizmeti sunmuş bulunmaktayız. Sunduğumuz acil sağlık hizmetinin kentsel olanlarının yüzde 94'üne ilk 10 dakika içinde, ortalama olarak da 5 dakika 8 saniyede ulaşmış bulunmaktayız. Kırsal alanlarda sunduğumuz acil sağlık hizmetinde ise acil yardım vakalarının yüzde 74'üne ilk 30 dakika içinde ortalama olarak da 21 dakika 53 saniyede ulaşmış bulunmaktayız. İlimize tahsis edilen helikopter ambulans ise hizmete başladığı günden itibaren il içi ve il dışı uçuşlar ile toplamda 226 saat 37 dakika uçarak 129 vatandaşımızı il içinde, 17 vatandaşımızı ise iller arası taşıyarak sağlık tesislerine daha hızlı ulaştırmıştır." - SİVAS