Son Dakika Haberleri: Ambulans Helikopter 4 Günlük Bebek İçin Havalandı

Ambulans Helikopter 4 Günlük Bebek İçin Havalandı

38 dakika önce

Giresun'da doğumunun ardından kalp damarlarında sorun yaşayan 4 günlük bebek, tedavi için ambulans helikopterle Kayseri'ye getirildi.

Ambulans Helikopter 4 Günlük Bebek İçin Havalandı, System.String[]
Giresun'da doğumunun ardından kalp damarlarında sorun yaşayan 4 günlük bebek, tedavi için ambulans helikopterle Kayseri'ye getirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 gün önce Giresun'da dünyaya gelen bebeğin kalp damarlarında rahatsızlığı bulunduğu belirlendi.

İleri tedavisi ve acil müdahale nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesine gönderilmesi kararı alınan bebek için ambulans helikopter talep edildi.

Helikopterle Kayseri'ye 3,5 saate getirilen bebek, Kayseri Şehir Hastanesi Yenidoğan Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:30 Kaynak: AA

Kayseri, Giresun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan 12 Bin Lira Tazminat Kazandı Selfie Çekmek İçin Çıktığı Dağda Mahsur Kalan Suriyeli, 4,5 Saatte Kurtarıldı

Antalya Havalimanında Fırtına Nedeniyle Otobüs Devrildi: 12 Yaralı Var 19 Dairesi, 9 Otomobili Vardı! Şimdi Bir Odaya Muhtaç
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.1.2019 14:08:22. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ambulans Helikopter 4 Günlük Bebek İçin Havalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]