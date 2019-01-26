Ambulans Helikopter 4 Günlük Bebek İçin Havalandı
38 dakika önce
Giresun'da doğumunun ardından kalp damarlarında sorun yaşayan 4 günlük bebek, tedavi için ambulans helikopterle Kayseri'ye getirildi.
Giresun
'da doğumunun ardından kalp damarlarında sorun yaşayan 4 günlük bebek, tedavi için ambulans helikopterle Kayseri
'ye getirildi.
İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 4 gün önce Giresun'da dünyaya gelen bebeğin kalp damarlarında rahatsızlığı bulunduğu belirlendi.
İleri tedavisi ve acil müdahale nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesine gönderilmesi kararı alınan bebek için ambulans helikopter talep edildi.
Helikopterle Kayseri'ye 3,5 saate getirilen bebek, Kayseri Şehir Hastanesi Yenidoğan
Yoğun Bakım Servisinde tedavi altına alındı.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.01.2019 01:30 Kaynak: AA
Özhaseki, Kılıçdaroğlu'ndan 12 Bin Lira Tazminat Kazandı
Selfie Çekmek İçin Çıktığı Dağda Mahsur Kalan Suriyeli, 4,5 Saatte Kurtarıldı
Antalya Havalimanında Fırtına Nedeniyle Otobüs Devrildi: 12 Yaralı Var
19 Dairesi, 9 Otomobili Vardı! Şimdi Bir Odaya Muhtaç